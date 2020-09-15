Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri'nin İkincisi Düzenlendi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği” Madde 24’te belirtildiği üzere, “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü” tarafından Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri düzenleme konusunda yetkilendirildi.

Seminer, pandemi önlemlerine azami derecede özen gösterilerek, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği bir gözlemci eşliğinde gerçekleştirildi. Toplam altı gün süren seminerin teorik bölümleri 07-11 Eylül 2020 tarihlerinde Holiday Inn İstanbul Tuzla Bay Otel’de tamamlandı. Uygulama bölümü ise 12 Eylül 2020 tarihinde TK Tuzla Shipyard’da yapıldı.

Seminerin 1. ve 2. gününde; Eğitmen Engin KAYA tarafından ”İlgili Mevzuat ve Uygulama Genel Bilgileri”, ”Gemi ile İlgili Tanımlar”, ”Gaz Ölçümü ve Sertifikalandırma”, ”Gaz Çeşitleri”, ”Yanma ve Patlama ile İlgili Genel Bilgiler, ”Örnek Alma”, ”Gaz Ölçüm Cihazlarının Tanıtımı”, ”Kapalı Yerlerin Sınıflandırılması”, ”Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma İzinleri ile Tehlikeler” ve ”Tankların Yıkanması ve İnertleme” konuları aktarıldı.

Seminerin 3. ve 4. günü; Eğitmen Bülent USTALAR tarafından “Kapalı ortamlar, acil durumlarla alakalı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, “Parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, ”Denizde Güvenlik”, ”Can Kurtarma Araçlarının Bakımı” ve ”Can Kurtarma Araçlarının Kullanımı” konuları, eğitmen Ersin ŞEKER tarafından ise ”İlk Yardım” konusu işlendi.

Seminerin 5. günü; Eğitmen İlknur BATUK tarafından “Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları”, ve “Yangın güvenliği” konusu ele alındı. Seminerin son günü ise TK Tuzla Shipyard’da Eğitmen Engin KAYA tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen ”Kapalı Ortamlar”, ”Acil Durumlar”, ”Parlayıcı veya Patlayıcı Gaz ve Kimyasallarla Alakalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” ve ”Gaz Ölçüm ile ilgili Uygulama Örnekleri” gerçekleştirilerek seminer tamamlandı.

Seminer sonunda TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Orçun BALBAŞ tarafından katılımcılara sertifika verildi.

Katılımcılar, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği sınav sonrasında, Gaz Ölçüm Uzmanı olarak yetkilendirilecektir. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın sektörümüzün ihtiyaçlarını ve taleplerini esas alarak planladığı eğitimler, önümüzdeki dönemlerde de sıklıkla devam edecektir.

Vira Haber