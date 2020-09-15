Çinli Üreticilere Olan Talebin Düşmesi Türkiye'yi E-ihracatta Öne Çıkarıyor

E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, “Pandemiyle birlikte Türkiye’ye ciddi bir ilgi var. Bu fırsatı doğru eğitimler ve dijitalleşmenin gereksinimlerini yerine getirerek sürdürülebilir hale getirmeliyiz” dedi.

E-İhracat Türkiye’nin, ülkenin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı amacıyla kurulduğunu ifade eden Tanciğer, “Halihazırda ihracat yapan ve ihracattaki payını daha önce girmediği pazarlara girerek büyütmek isteyen, ihracata başlamak isteyen ama daha önce deneyimi olmamış KOBİ ve büyük ölçekli tüm kurumlara hizmet veriyoruz. E-İhracat Türkiye, ihracatın en yeni, en teknolojik boyutu olan e-ihracat alanında danışmanlık ve hesap yönetimi hizmetlerini aktif olarak veriyor.

Buna ek olarak e-ihracatın bilinirliliğini artırmak amacıyla da eğitim, toplantı ve webinarlar düzenliyor, hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak iş birlikteliklerine imza atıyor. E-ihracat, Türkiye’nin gündeminde özellikle pandemiyle beraber yeni yeni ilgi görmeye başlayan ekonomik bir faaliyet. Biz e-ihracatı tanıtmak ve faydalarını anlatmak için yaptığımız çalışmalarla daha geniş kitlelere ulaşıp e-ihracat yapan şirket ve kurumların sayısını artırırken Türkiye ekonomisinin ihracat hacminin artırmasına da katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERE OLAN TALEBİN DÜŞMESİ TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT

Dünyanın her bölgesinin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirten Tanciğer, “Her ülke için yürütülecek operasyon farklı bir strateji gerektiriyor. Kurumların bizi tercih etmesindeki en büyük avantaj öğrenme. E-ihracat yapılan ülkeler dediğimizde bir ayrım daha yapmamız gerekiyor, o da hangi pazar yeri üzerinde e-ihracat yapıldığı. Sektöre ve ürüne göre talep gelen ülkeler farklılık gösteriyor. Ancak, pandemi nedeniyle Çinli üreticilere olan talebin düşmesi Türkiye için fırsat oluşturuyor” dedi.