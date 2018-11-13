Ukrayna Parlamentosu, birinci turda Ukrayna’nın Karadeniz’de kontrol ettiği bölgeyi iki katına çıkarmaya izin verecek yasa tasarısını kabul etti.Yasa tasarısı için 238 milletvekili “evet” oyu kullandı.

Yasa tasarısını hazırlayan Ukrayna milletvekili İrina Friz, yasa tasarısının Ukrayna’nın Karadeniz'deki bitişik bölgesini 24 mile çıkarmaya izin vereceğini bildirerek, “Böylece ilgili yasayla beraber, Ukrayna fiili olarak Karadeniz’de kontrol ettiği bölgeyi iki katına çıkarabilecek.

Ayrıca yasa Karadeniz’de kaçakçılığı, devlet sınırlarını ihlal etme vakalarını azaltacaktır. Bölgede güvenliği ve Ukrayna ekonomik egemenliğini sağlama imkanımız olacak. Bu durum da Ukrayna ulusal çıkarlarını daha etkili bir şekilde korumaya yardımcı olacaktır.” dedi.

Vira Haber