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Van Gölü'ndeki endemik balığın türü belirlendi

Van Gölü'ndeki endemik balığın türü belirlendi

Van Gölü'nde inci kefali dışında sadece mikrobiyalitteki  tatlı suda yaşayan ve Jandarma Su Altı Timi'nin dalış sırasında fark ettiği  balığın Oxynoemachailus cinsine ait bir tür olduğu bildirildi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (YYÜ) yapılan açıklamada, gölde ilk  kez rastlanan balıkların araştırılması için 6 kişilik araştırma komisyonu  oluşturulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen'in  başkanlığında çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı araştırma  komisyonunun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın görevlendirdiği  Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ile, Edremit ilçesi açıklarındaki dikitlerin  bulunduğu bölgede 3 dalış gerçekleştirdiği kaydedildi.

Keşif dalışları sırasında ilgili alanın farklı su özelliklerine sahip  bölgelerinden numunelerin alındığına yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Dikitlerde yapılan incelemede girinti çıkıntılar arasındaki alanlarda  basına görüntüleri yansıyan balık türünün varlığı tespit edilmiştir. Bireylerin  oyuklardan uzaklaşmadan girinti çıkıntılar arasında yaşadığı gözlenmiştir.  Gözlenen bu balık türünün daha önce varlığı bilinen inci kefali türü olmadığı  görülmüştür. Van Gölü için yeni bir türdür. Bu balığın Oxynoemachailus genusuna  ait bir tür olduğu düşünülmektedir. Dikitin farklı noktalarında bulunan fauna ve  flora örnekleri ile dip çamuru alınmış, bu örnekler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  laboratuvarlarında incelemiştir. İncelemede bitkiler arasına yerleşmiş mikro  boyutta omurgasız canlıların varlığı tespit edilmiştir. Alınan dikit ve su  örneklerinde mevcut olan bitki ve omurgasız canlıların tür teşhisinin  yapılabilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir."

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Vira Haber

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