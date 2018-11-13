Van Gölü'ndeki endemik balığın türü belirlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (YYÜ) yapılan açıklamada, gölde ilk kez rastlanan balıkların araştırılması için 6 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığında çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı araştırma komisyonunun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın görevlendirdiği Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ile, Edremit ilçesi açıklarındaki dikitlerin bulunduğu bölgede 3 dalış gerçekleştirdiği kaydedildi.

Keşif dalışları sırasında ilgili alanın farklı su özelliklerine sahip bölgelerinden numunelerin alındığına yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Dikitlerde yapılan incelemede girinti çıkıntılar arasındaki alanlarda basına görüntüleri yansıyan balık türünün varlığı tespit edilmiştir. Bireylerin oyuklardan uzaklaşmadan girinti çıkıntılar arasında yaşadığı gözlenmiştir. Gözlenen bu balık türünün daha önce varlığı bilinen inci kefali türü olmadığı görülmüştür. Van Gölü için yeni bir türdür. Bu balığın Oxynoemachailus genusuna ait bir tür olduğu düşünülmektedir. Dikitin farklı noktalarında bulunan fauna ve flora örnekleri ile dip çamuru alınmış, bu örnekler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi laboratuvarlarında incelemiştir. İncelemede bitkiler arasına yerleşmiş mikro boyutta omurgasız canlıların varlığı tespit edilmiştir. Alınan dikit ve su örneklerinde mevcut olan bitki ve omurgasız canlıların tür teşhisinin yapılabilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir."

Vira Haber