Ukrayna Limanlarında Bekleyen 23 Gemideki 83 Denizci Tahliye Edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna’da bekleyen Türk sahipli veya bayraklı 23 gemideki 83 denizcinin tahliye edildiğini duyurdu.

Denizlik Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen; Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Rus limanlarında yük operasyonları Azak denizi limanları hariç devam etmektedir" denildi.