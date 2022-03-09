Ukrayna Limanlarında Bekleyen 23 Gemideki 83 Denizci Tahliye Edildi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna’da bekleyen Türk sahipli veya bayraklı 23 gemideki 83 denizcinin tahliye edildiğini duyurdu.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna’da bekleyen Türk sahipli veya bayraklı 23 gemideki 83 denizcinin tahliye edildiğini duyurdu.
Denizlik Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen; Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir.
Rus limanlarında yük operasyonları Azak denizi limanları hariç devam etmektedir" denildi.
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Etiketler : ukrayna, gemi personeli
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