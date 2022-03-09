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Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'da Bekleyen Ayçiçek Yağı Yüklü 4 Gemi Yola Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'da Bekleyen Ayçiçek Yağı Yüklü 4 Gemi Yola Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir.

Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır.
 

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