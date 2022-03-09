STM Genel Müdür Yardımcılığına Atama

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nda alınan kararla, STM Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Yakup Arslan atandı.

Yakup Arslan, son olarak Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’de İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapıyordu. Arslan, STM’den önce raylı sistemler, yatırım finansmanı, bilişim teknolojileri ve havacılık alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarında mühendis, orta kademe, yönetici ve üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı. Endüstri mühendisi olan Yakup Arslan, yatırım uzmanlığı, yazılım geliştirme, bilgi sistemleri, kurumsal yönetim projeleri, stratejik planlama ve yönetim, insan kaynakları alanında 23 yıllık deneyime sahip.

