Ukrayna, Rus gemilerinin iç sularına girmesini yasaklayacak

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Rus gemilerinin Ukrayna iç sularına girmesinin yasaklanmasını istiyor.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, dün Ukrayna Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği, Sınır Güvenlik Servisi, Dış istihbarat servisi temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Lavrenyuk söz konusu yasağın yüksek düzeydeki terörist tehdidine ilişkin olduğunu kaydederek, “Rusya Federasyonu ülkemizeToplantıda ayrıca Kırım’ın kapalı limanlarına yapılan yasa dışı girişleri, Kerç Boğazının kapatılması ve gemilerin Kerç Ticari Limanı’yla yaptığı zorunlu etkileşim konuları ele alındı.

Altyapı Bakanlığının Dışişleri Bakanlığına daha sonra uluslararası mahkemede açılan davaya eklemek üzere işgal edilen Kırım’ın kapalı limanlarına giriş yapan gemilerin listesini ilettiğini bildiren Lavrenyuk, “Kırım’ın kapalı limanlarına yasa dışı girişleri tespit etmek ve suçluları cezalandırmak için çabalarımızı en üst düzeye çıkarmalıyız.” dedi.

Bilindiği gibi, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanlarını uluslararası trafiğe kapatmıştı. karşı saldırganlık sergilerken, önemli altyapı tesislerinin bulunduğu Ukrayna nehirlerinden Rus gemilerinin geçmesi kabul edilemez. Rus gemilerinin, Ukrayna nehirlerinden geçmesinin yasaklanmasını isteyeceğiz.” dedi.

Vira Haber

