Türkiye kıyıları cephaneliğine dönüştü

Doğalgaz yatakları ve enerji hatlarının kilit noktası şu an en az 33 savaş gemisiyle çevrelenmiş durumda. ABD’nin uçak gemisi filosu da geldiğinde bu sayı 40’ı geçecek.

Doğu Akdeniz'e silah yığmak isteyen ülkeler, bunun için bahane üretmekte güçlük çekmiyor. Proje terör örgütlerinden DEAŞ'a yönelik operasyonları gerekçe göstererek 2014 sonrası bölgeye yığınak yapan küresel güçler, enerji koridorunun kilit noktasına şimdi de Esed ve kimyasal silahları bahane ederek yığınak yapıyor.

Ortak gerekçelere yaslanan ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yönelik 14 Nisan tiyatrosu sonrası Türkiye kıyılarında savaş gemisi sayısını hayli artırdı. Akdeniz'de şu anda 33 kadar savaş gemisi bulunuyor. Yaklaşık rakamlarla, bunların 4'ü Amerikan, 3'ü İngiliz, 3'ü Fransız, 2'si Alman ve İtalyan gemileri. Suriye'nin Lazkiye ve Tartus limanlarına yakın noktada ise 9 Rus savaş gemisinin bulunduğu sanılıyor. İsrail, Yunanistan ve Mısır gemi mevcudiyeti de eklendiğinde Akdeniz'deki savaş gemisi sayısı 32-33 olarak hesaplanıyor.

Gemi Sayısı 40'ı Geçecek

ABD'nin bölgeye sevk ettiği Harry Truman uçak gemisi de Doğu Akdeniz'e varmak üzere. Norfolk Üssü'nden denize açılan Harry Truman'a, güdümlü füze kruvazörü USS Normandy, güdümlü füze destroyerleri USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman ve USS Farragut da eşlik ediyor. Yaklaşık 6 bin 500 personeliyle 7 Amerikan savaş gemisi ve onlara eşlik eden Alman gemileriyle birlikte Akdeniz'deki savaş gemisi sayısı 40'ın üzerine çıkacak. Bu gemilerin tamamına yakını füzelerle yüklü. İngilizler ise 3 gemiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hak iddia ettiği gaz sahalarına bekçilik yapıyor. Aynı sayıda Fransız gemisi de Akdeniz'de nöbet halinde.

Yunanistan da Katıldı

Akdeniz'de genellikle 3 savaş gemisi bulunduran Fransa, Türkiye'ye karşı savaş çığlıklarının arttığı Yunanistan'a destek verecek. Birçok ülkenin Doğu Akdeniz'de artan askeri varlığından cesaretlenen Atina, bir yandan Ege'deki tahriklerine hız verirken bir yandan da Fransa'dan kiralama yöntemiyle savaş gemisi alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un onayıyla Yunanistan'a 2 adet fırkateyn kiralanacak. Fransa'nın Fremm sınıfı fırkateynleri, üzerinde bin kilometre menzile sahip Scalp seyir füzeleri taşıyor.

Türk Donanması Teyakkuzda

Denizlerde artan hareketlilik karşısında Türk donanması da alarm durumunda. Halen fırkateyn, korvet, denizaltılar ve karakol gemileri dahil yaklaşık 14 gemi Doğu Akdeniz'de artırılmış tedbirlerle rutin görevler icra ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri, Ege'de ise Yunanistan'ın her dönem uyguladığı taciz politikalarına karşı her an hazırlıklı durumda. Yine düzensiz göçle mücadele kapsamında da Ege denizindeki mevcudiyet üst seviyede bulunuyor.

Enerji için Geldiler

Savaş gemileri her ne kadar bölgeye 'Suriye gerilimi', 'kimyasal silah' gibi gerekçeler üzerinden getirilse de, denizlerdeki son hareketlilik Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında görülmüyor. Hem Türkiye'nin Suriye hamlelerini boşa çıkarmak hem de enerjiye sahip olmak isteyen dünya güçlerinin, bölgeye yönelik yığınakları önümüzdeki dönemde de artırması bekleniyor. Yığınaklar sürerken Türkiye'nin bir yandan da Yunanistan'la meşgul edilmesi şaşırtıcı olmayacak. Doğu Akdeniz'de keşfedilmiş petrol ve doğalgaz yataklarının Akdeniz'de süren güç mücadelesini savaşa devşirip devşirmeyeceği merak konusu. Ancak Türkiye önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olarak özellikle denizlerde daha fazla meşgul edilecek. Son olarak İtalyan ENİ şirketinin doğalgaz araştırma gemisi, KKTC münhasır ekonomik bölgesine girmek istediğinde Türk donanmasının engellemesiyle karşı karşıya kalmış ve ülkeler arasında gerilim yaşanmıştı.

