Çeşme Marina Sezona Hazır Olduğunu Gösterdi!

Özellikle yaz aylarında restoran ve kafelerin yoğun olarak kullanılması nedeniyle işletmelerden birinde senaryo gereği çıkan yangına ç müdahale edildi. İşletmenin bahçesine giden yollara güvenlik şeritlerinin çekilmesi ve alanın elektriklerinin kesilmesi ile birlikte marina acil durum ekibi portatif yangın söndürücüler ve yangın hortumlarıyla ilk müdahaleyi yaptı.



Çok kısa bir süre sonra İzmir Büyükşehir İtfaiyesi de yangına hızla müdahale etti. Marinanın sertifikalı ilkyardım ekibi, ilkyardım çantası ve AED ile hazır bir şekilde tatbikata katıldı.

Tatbikatı başarıyla gerçekleştiren Çeşme Marina personeli ve Çeşme İtfaiyesi yetkilileri, tatbikat sonrası kısa bir değerlendirme yaptı ve tüm ekibe başarılı tatbikat için teşekkür edildi. Marina Genel Müdürü Can Akaltan “Her düzenli role talimi ile yeni bir şeyler öğreniyoruz, yeni dersler çıkarıyoruz. Planlı talimlerimize ve eğitimlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza, özellikle İzmir Büyükşehir İtfaiyemize teşekkür ediyorum” diyerek yangın talimlerinin önemine vurgu yaptı.















Vira Haber

