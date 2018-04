23 Nisan'da İstanbul Boğazı neşeyle doldu

“İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor” etkinliği kapsamında 10 yılda 12 bini aşkın çocuk, denizi TURMEPA ile tanıdı.

Denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul’da 200 binin üzerinde çocuğun denizi hiç görmemiş olduğu tahmin ediliyor. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, “Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam” anlayışından hareketle, bu yıl da çoğu denizi görmemiş İstanbul çocuklarını denizle tanıştırarak onlara unutamayacakları bir 23 Nisan Bayramı yaşattı.

TURMEPA’nın gerçekleştirdiği bu etkinlik ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan yaklaşık 300 çocuk, Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi ile İstanbul Boğazı’nı tanıma ve deniz sevgisini tatma fırsatı buldu. En önemlisi çocuklarımız, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve mutlulukla kutladı.

ÇEKMEKÖY ve ÜSKÜDAR’da yaşayan ve bu ilçelerde okullara giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, her sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirledi. Etkinlik ayrıca Erzurumlu çocuklara da ev sahipliği yaptı. Bu yıl 10. kez düzenlenen TURMEPA çocuk şenliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Çocukların alanlara taşınmasını City Turizm’in üstlendiği etkinliğe Burla Makina da katkı sağladı. Ayrıca Koç Healthcare etkinlik süresince ambulans ve sağlık görevlisi desteği verirken, Ülker ise ürün ikramında bulunarak çocukların bu özel gününe lezzet kattı.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu yaparak denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkardı, şarkılar eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadı. Etkinlik çerçevesinde 70 TURMEPA Gönüllüsü, projenin bir parçası olarak çocuklara çevrelerine ve geleceklerine sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktardı, rehberlik etti. Düzenlenen eğitimlerde çocuklar, İstanbul Boğazı’nın tarihi ve önemi konusunda bilgilendirildi, abi ve ablalarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi.

23 Nisan İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor etkinliğine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü İrfan Ballı, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Esat Kalay, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk katılarak çocukların sevincine ortak oldu.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda Türkiye’de ve dünyada en güzel ve en özel bayramı siz kutluyorsunuz. Herkes karada ya da okul bahçesinde ya da bir kültür merkezinde ama sizler İstanbul Boğazı’nda suyun üzerinde bir gemide bayramı kutluyorsunuz. Avrupa Yakası’ndan Anadolu yakasına her geçtiğimiz yerde sahile el sallayacağız. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen sevgili DenizTemiz/ TURMEPA Derneği’ne ve tüm çalışma arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve değerli hemşehrilerimize ve tabi ki siz sevgili yavrularımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem çevremizi temiz tutacağız, hem denizimizi temiz tutacağız, hem de doyasıya bayramımızı kutlayacağız “ diye konuştu.



Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk etkinlikte, “Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Karadaki ormanlarımız gibi su altında deniz çayırlarımız ve plantonlardan oluşan oksijen depolarımız bulunuyor. 10 yıldır düzenlediğimiz bu etkinlikle hem çocuklarımızın bayramını kutluyoruz hem de onlara denizlerimizdeki bu mavi ormanlarımızın önemini anlatıyoruz. TURMEPA, bu yılki etkinlikle birlikte 12 bini aşkın çocuğu denizle buluşturmuş oldu; ama daha İstanbul’da on binlerce çocuk denizle tanışmayı bekliyor. Bunu söylemekten hep gurur duyduk; her etkinliğimizle birlikte çocuklarımız çevresine, denizlerine ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor” dedi.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü irfan Ballı, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Çocuklarımıza denizlerimize ve doğamızı korumayı öğretmemiz çok önemli. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya bırakmak için hem siz küçüklere hem de biz büyüklere büyük görev düşüyor. Bu etkinlikle çocuklarımıza deniz ve çevre konusunda farkındalık yaratarak unutamayacakları bir anı bırakmış olduk” diye konuştu.

City Turizm Genel Müdürü Özkan Dursun ise şu mesajı paylaştı: “City Turizm Ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bizim de gelecekte cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz, geleceğin büyükleri en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak ve bu kutlu gündeki etkinliğinizde onların yanında olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”





















Vira Haber