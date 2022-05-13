Ukrayna’dan Çalınan Tahıllar Gemi İle Suriye’ye Gönderdi

CNN tarafından nakliye şirketlerindeki kaynaklara ve Ukraynalı yetkililere atıfta bulunularak bildirildiğine göre dökme yük gemisi Matros Pozynich 27 Nisan’da Kırım limanından ayrıldı ve transponderi kapattı. Ertesi gün Sivastopol limanında görüldü.

CNN tarafından analiz edilen uydu görüntüleri ve izleme verilerine göre Sivastopol’dan gelen Matros Pozynich gemisi İstanbul Boğazı’nı geçerek Mısır’ın İskenderiye limanına doğru yola çıktı. Ukraynalı yetkililere göre, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’dan çaldığı yaklaşık 30,000 ton buğdayla yüklendi.

Ukrayna, Mısır’ı Rusya’nın çalıntı tahıl satmaya çalışacağı konusunda uyarmayı başardı, bu nedenle Kahire Rus gemisini kabul etmeyi reddetti. Bundan sonra gemi Suriye’nin Lazkiye limanına gitti.

Tahılın kökenini gizlemek için Lazkiye’deki başka bir gemiye transfer edilebileceğini belirten Deniz Bülteni’nin genel yayın yönetmeni Mikhail Voitenko “Hedef limanın ciddi bir sebep olmaksızın değişmeye başlaması kaçakçılığın bir başka kanıtıdır” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’dan Ukrayna tahılı satın alan ülkelerin yağmalamada suç ortağı olacağına inandığını belirtmek gerekir.

Ukrayna hükümetine göre, Rus işgalciler 100 milyon dolardan fazla değere sahip en az 400-500 bin ton tahıl çalmış durumda. Özellikle, Sevastopol’dan tahıl ile ayrılan hemen hemen tüm gemiler çalıntı Ukrayna tahılları taşımaktadır.