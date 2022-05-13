Medlog Gemicilik, Filosuna 7. Gemisi MED Trabzon’u Ekledi

Medlog Gemicilik, Türk Bayraklı gemileri ve bu gemilerdeki Türk denizcileri ile büyümeye devam ediyor. 2015 yılında MSC Türkiye’nin gemi işletmecisi olarak kurduğu Medlog Gemicilik, dünyadaki ekonomik krize rağmen yatırımlarına devam ederek filosuna bir konteyner gemisi daha ekledi.

İthalat konteynerlerinin ihracat konteynerlerini karşılamadığı destinasyonlara ilave konteyner taşıması yapacak Türk bayraklı gemi, Türkiye’den yapılan ihracatlara ek kapasite ve ekipman avantajı sağlayacak. Medlog Gemicilik, tüm gemilerinde olduğu gibi MED TRABZON gemisini de tamamı Türk personel ile donatarak İzmir – Tekirdağ arası kabotaj seferleri ile işletmeyi planlıyor.

Türkiye’ye desteğini artırarak sürdüren MSC Grubu, ülkemizin dünya ticaretinden daha fazla pay alması için Medlog Gemicilik ile yeni gemi yatırımları yapıyor. MED TRABZON, Türkiye’nin en büyük transit konteyner limanı Asyaport’a gelecek ihracat yüklerini daha hızlı ulaştırarak ihracatçılara dünya pazarlarında rekabetçi avantajlar sağlayacak.

Portekiz bayraklı MSC GIANNINA konteyner gemisi, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak devir teslim yapıldıktan sonra Türk Bayrağı çekildi ve MED TRABZON ismini aldı. Medlog şirketine ait bütün gemiler gibi Tekirdağ Limanına kayıtlı olan MED TRABZON, 1997’de Almanya’da inşa edildi. 182 m boyuna ve 29,8 m genişliğe sahip gemi 2.061 TEU ve 30.202 ton taşıma kapasitesine sahip.

Medlog Gemicilik, 2021 yılında gerçekleştirdiği 300 liman uğrağı ve yaklaşık 161.000 TEU kabotaj taşımasıyla MSC müşterisine hem ihracat, hem de ithalat ayağında uluslararası rekabette yenilikçi çözümler sundu.

Medlog Gemicilik ile taşınan yükler, MSC’nin 19 farklı servisinin uğrak yaptığı Tekirdağ Asyaport Limanı’ndan aktarılarak dünyadaki 500’den fazla limana ulaşıyor. Bu gemilerle MSC’nin Türkiye’deki ana transit limanı olan Asyaport’a uğrak yapan Oscar ve Gülsün sınıfı dünyanın en büyük gemilerine feeder servisi verilirken aynı zamanda Türk Bayrağı yatırımı sayesinde Türkiye limanları arasında boş konteyner taşıması yaparak doğru zamanda doğru yerde ekipman tedariki gerçekleştirilecek.

Medlog Gemicilik; 150’den fazla Türk denizcisini bünyesinde bulundurarak, 7 gemi ve toplamda 11.506 TEU taşıma kapasitesi ile Türk denizciliğine desteğini sürdürürken, ülkemizin her limanına hizmet götürebilmek hedefiyle yoluna devam edecek.

