Ukraynalı iklim uzmanı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı günlerin giderek artacağı uyarısında bulunan Krakovskaya, kuraklık, sel, şiddetli rüzgarlar, yağmur fırtınaları ve depremler gibi doğal afetlerin iklim değişikliğinin sonucu olduğunu savundu.

Krakovskaya, “Ama bu, hiçbir şey yapmamamız durumunda yaşanacak en sert senaryo. Doğrusu bunun olmamasını umuyorum. Aksi halde cehennem olur” ifadesini kullandı.

Daha önce Ukrayna Devlet Çevre Denetimi Başkanı Andrey Malevannıy, ülkedeki tatlı suyun tamamen kaybolma riski ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. Ülkedeki çevre sorunları üzerinde acilen yoğunlaşma çağrısında bulunan Malevannıy, aksi takdirde en fazla 10 yıl sonra Ukrayna’nın su ithal etmek zorunda kalacağını söylemişti.