Aliağa, konteyner elleçlemede 5. oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde yangın felaketi ve Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı zabıtların ve haziran ayı mizanının onaylanması ile başladı.

Toplantıda konuşan İMEAK DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, yangın felaketinde kaybın çok büyük olduğuna işaret ederek, "Ülkemizi yasa boğan yangınların sorumluluk sahamızda şimdiye kadar çok büyük boyutlarda yaşanmadı. Meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böylesi bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına İMEAK DTO olarak 1 milyon TL katkı sağladık. Ayrıca güneyde bulunan Marmaris, Bodrum, Antalya şubelerimiz gece gündüz demeden yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyor, ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunuyor. İMEAK DTO olarak yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'Limanlarda hareketlilik devam ediyor'

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının ilk 7aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının ilk 7 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 857 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 60,5 milyon groston, Netton olarak ise 40 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 299 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 13 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın ilk yedi aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış göstererek 3 Bin 306 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk 7 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 7,1milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 23 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara baktığımızda sektörümüzdeki bu hareketlilik şüphesiz diğer aylarda yansımaya devam edecektir” dedi.

Başkan Şimşek, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sonlandırdı. Başkan Şimşek, konuşmasının sonunda şu cümlelere yer verdi: “Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu büyük mirası bize bırakmak için şahadete yürüyen kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.”

Vira Haber