Ukrayna'nın Savaş Gemisi İçin Türkiye'ye Ödeyeceği Tutar Belli Oldu

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 2021 bütçe programına göre; teslim alınacak ilk korvet için 137 milyon dolar kaynak ayrıldı. Ayrılan kaynak ile, Türkiye'de geliştirilen ve Ukrayna donanması ihtiyaçları için alınması planlanan Ada sınıfı korvetin inşası finanse edilecek.

Ukrayna için Ada sınıfı korvetlerinin üretimindeki plan da geçtiğimiz günlerde değiştirildi. Daha önceki plana göre inşa edilecek ilk korvetin tamamen Türkiye'de inşa edilmesi düşünülmüştü. Ancak Ukrayna'nın girişimiyle ilk korvetin sadece gövde kısmının Türkiye'de inşa edilmesi kararlaştırıldı. Kalan kısımları ise Ukrayna'da tamamlanacak. Yapılan değişiklik ile birlikte, diğer tüm korvetler Ukrayna tesislerinde ve daha fazla yerli bileşen ve birimle inşa edilecek. Korvetlerin inşası Nikolaev'deki Ocean fabrikasında gerçekleştirilecek.

MİLGEM ADA SINIFI KORVET

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili söz konusu planla ilgili, "Başlangıçta, Türk tarafı ilk korvetin tamamını inşa etmeyi teklif etti. Ancak, verimli görüşmelerden sonra, ortaklarımız Ukraynalı uzmanların katılımıyla yalnızca ilk geminin gövdesinin Türkiye’de inşa edileceği konusunda anlaştılar" ifadelerine yer verdi. İlk geminin gövdesi Türkiye'de inşa edildikten sonra Ukrayna'ya taşınacak ve Türk uzmanların yardımı ile donatılarak hazır hale getirilecek.

SÖZLEŞME NİSAN AYINA KADAR OLAN SÜREÇTE İMZALANACAK

Aralık 2020'de Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile MİLGEM korvetlerinin ortak üretilmesi planlanmıştı. 14 Aralık 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet Ukrayna'da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet Ada Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere imza atılmıştı. Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile ortak olarak üretilmesi planlanan MİLGEM korvetlerinin ana sözleşmesi Nisan ayına kadar olan süreçte imzalanacak.

Ocean Tersanesi Pazarlama Dairesi Başkanı Mykola Gapeev, inşa edilecek olan korvetler için ana sözleşmeyi Nisan ayına kadar olan süreç içinde imzalamayı beklediklerini belirtmişti. Gapeev, mümkün olduğunca çok sayıda Ukraynalı işletmenin gemi inşa sürecine dahil edileceğini söylemişti. Ukrayna daha önce de ADA Sınıfı Korvetlerde kendi türbinlerini ve helikopterlerini kullanmak istediğini belirtmişti.

KAYNAK: DEFENCETURK