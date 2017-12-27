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Ula’da deniz suyu 25 metre çekildi, halk rahatsız oldu

Ula’da deniz suyu 25 metre çekildi, halk rahatsız oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi. Uzmanlar, mevsimin belli dönemlerinde suda çekilme yaşandığını, depremle ilgili olmadığını belirtti.

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Muğla'nın Ula ilçesinde "Sakin kent" olarak bilinen  Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için sahile gelen çok sayıda kişi, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, bölgede, mevsimin  belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti. Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok.  Bu gel gite bağlı bir çekilme." dedi.

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da  kaynaklanabileceğini söyledi.

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Vira Haber

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