Antalya için kruvaziyer limanı uyarısı

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'nin Lara sahilinde yapmak istediği kruvaziyer liman ve AVM Projesi'nin bölgenin doğal yapısına zarar vereceğini iddia ederek, projenin durdurulmasını istedi.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, Lara Birlik Plajı'na yapılması planlanan kruvaziyer liman ve AVM projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndaki toplantıya, Eşgüdüm Kurulu üyesi meslek odalarının başkaları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda açılama yapan Eşgüdüm Kurulu Dönem Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Lara sahiline kruvaziyer limanı ve alışveriş merkezi yapılacağını söyledi.

Projeyle ilgili turizmciler, meslek odaları, kent ve bölge sakinlerinin bilgilendirilmediğini kaydeden Başkan Çavdar, "Kamuoyundan sır gibi saklanan projeyle ilgili herhangi bir ÇED bilgilendirme toplantısı da düzenlenmedi. Hazırlanan ÇED raporu onaylanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasında 26 Ekim 2017 tarihinde ilan edilmiştir" dedi.

'AYRINTILAR KAMUOYUNDAN GİZLENİYOR'

Çavdar, ÇED olumlu kararında daha önce yapılan mutat uygulamanın aksine ilana ÇED projesinin konulmadığını, kamuoyunun projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi sahibi olmasının engellendiğini iddia etti. Projenin bu şekilde gizlenmesinin derin kuşkular doğurduğunu savunan Emrullah Tayfun Çavdar, şunları kaydetti: "Yine her zaman olduğu gibi, 'biz yaptık oldu' mantığı ile karşı karşıyayız. Projenin ve ÇED raporunun neden gizlendiğini anlamakta da zorlandığımızı ifade etmek isteriz. Her şeyden önce alanla ilgili proje öncesi bir fizibilite çalışması yapılıp yapılmadığı belli değildir. Kuşadası gibi bir limanın rotadan çıkarılması gündemdeyken, Antalya'nın ne gibi bir kruvaziyer rotasına dahil olma çalışması vardır, açıklanmamıştır ve açıklanmamaktadır. Başkan Menderes Türel'in basına verdiği demeçlerle, proje birebir örtüşmemektedir. Projede denizaltı tüp geçidi olmadığı halde Sayın Türel'in verdiği demeçlerde bir denizaltı tüp geçidinden hatta bir denizaltı akvaryumundan söz edilmektedir. Lara sahilleri doğal yapısı itibariyle yat limanı ve kruvaziyer liman yapımına uygun değildir."

Emrullah Tayfun Çavdar, basında yer alan konsept projenin uygulanması halinde, bölgede büyük tahribata neden olacağını söyledi. Projenin deniz ekosisteminin bozulmasının yanı sıra halkın kullanımında olan yaklaşık 4 kilometrelik sahil bandının ve doğal sit alanı olan Lara Kent Parkı'nın bir kısmının da elden çıkması anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Çavdar, "Limanın kara tarafına veya deniz yüzeyine yapılacak konaklama, AVM, destek ve hizmet vb. gibi yapılar kumulların ve beraberinde yöreye özgü bitkilerin ve canlıların yok olmasına neden olacaktır. Herhangi bir çarpma, çarpışma, karaya oturma gibi durumunda da akıntı yönüne bağlı olarak oteller bölgesindeki kumsallar kirlenecektir. Kirliliğin giderilmesi, çok büyük harcamalarla bile Lara sahili eski haline getirilemeyecektir" dedi.

'PROJENİN İPTALİNİ İSTİYORUZ'

Liman ve AVM projesinin Antalya ve kamu yararına değil 'kişisel' yararlara açık, ranta yönelik projeler olduğunu savunan Emrullah Tayfun Çavdar, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeden vazgeçilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Aksi halde projenin iptali için açılan davaya müdahil olacağız" diye konuştu.

Vira Haber