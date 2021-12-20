ULAQ’ın Üs/Liman Savunma Botu Konfigürasyonu Geliştirildi

Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, 12.7mm’lik Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile teçhiz edildi.

Meteksan Savunma ve ARES Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen Türkiye’nin ilk SİDA’sı ULAQ, bilindiği üzere ilk atış testini Mayıs 2021’de gerçekleştirmişti. Roketsan üretimi CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistem ile gerçekleştirilen atış testi esnasında ULAQ, salvo şekilde iki adet CİRİT Füzesi ateşlemiş ve hedefini başarıyla imha etmişti.

SİDA’nın ardından ULAQ İnsansız Deniz Aracı’nın Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ve Elektronik Harp (EH) gibi farklı konfigürasyonlarını geliştirme faaliyetlerine devam eden Meteksan Savunma ve ARES Tersanesi, son olarak ULAQ’a 12.7mm çapında Uzaktan Komutalı Silah Sistemi entegre etti. Böylelikle daha önce CİRİT ve L-UMTAS Füzeleri’ni atma kabiliyeti kazanan ULAQ SİDA, 12.7mm’lik UKSS de kullanabilir duruma geldi. 12.7mm UKSS entegre edilen ULAQ konfigürasyonuna ise “ULAQ Üs/Liman Savunma Botu” adı verildi.

ULAQ SİDA’ya 12.7mm UKSS entegre edilmesinin, aslında birden fazla amaca hizmet ettiği söylenebilir. İlk amaç zaten adından da anlaşılacağı üzere; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan üs ve limanların, savunulması.

ULAQ Üs/Liman Savunma Botu

İkinci olarak ise 12.7mm’lik UKKS ile donatılan ULAQ Üs/Liman Savunma Botu, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın devriye faaliyetleri için oldukça cazip bir araç. Çünkü mülteci akınları ve Adalar Denizi’ndeki Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının sınır ihlalleri sebebiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı’mız iş yükü, son yıllarda devasa şekilde artmış durumda.

Böyle bir ortamda sadece Sahil Kontrol İstasyonu’ndaki 4-5 personel tarafından idare edilen, Harekat Merkezi’ne sürekli olarak veri aktarımı gerçekleştirebilen ve gerektiği zaman baskı ateşi açabilecek olan ULAQ’ın, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na oldukça katkılı olacağı düşüncesindeyim.

İkinci olarak ise aklıma Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geliyor… ULAQ SİDA, CİRİT ve L-UMTAS Füzeleri ile donatıldı ve oldukça da başarılı oldu. Ancak tahmin edileceği üzere füzeler, harp durumunda kullanılır. Harp durumu dışında da bir hedefe füze atarsanız, harp başlatmış olursunuz.

Yukarıda da belirttiğim üzere; oldukça hassas dengelerin bulunduğu Adalar Denizi’nde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Yunan Donanması’nın her sınır ihlaline füze yüklü bir SİDA ile müdahale edilmesi beklenemez. CİRİT ve L-UMTAS gibi füzelerle uyarı ateşi açmak, hem teknik hem de ekonomik açıdan mümkün değildir. Ancak 12.7mm UKSS ile donatılan bir SİDA, bu iş için biçilmiş kaftandır. Dolayısı ile ULAQ’a yönelik 12.7mm’lik UKSS entegrasyonunu, hem Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca ULAQ’taki tek yenilik UKSS entegrasyonu değil… Atış testi esnasında yabancı ülke üretimi bir Elektro-Optik Sistem kullanılırken, şu anda ise ASELSAN üretimi DENİZGÖZÜ-KIRLANGIÇ Elektro-Optik Sistemi kullanıma alınmış. Yani Meteksan Savunma ile ARES Tersanesi, ULAQ SİDA’nın yerlilik oranını daha da arttırmış diyebiliriz.

Kaynak: savunmasanayist.com