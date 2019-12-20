Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon toplantısı

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Selim Dursun, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ile birlikte kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. ​

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda, Meclis üyesi Ağır Nakliyeciler Derneği Başkanı Selçuk Görmezoğlu, Demiryolu Taşımacılığı Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Koçyiğit, Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Yusuf Dağcı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı Emre Eldener sektör taleplerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Selim Dursun konuşmasında sektör tarafından aktarılan her bir konu başlığının kendileri için çok kıymetli olduğunu, sorunların birlikte çözüme kavuşturulacağını bu bağlamda sektör temsilcilerinin Bakanlığın Genel Müdürleri ile yakın temasta olmasının önemli olduğunu ve sektörün her daim yayında olduklarını ifade etti.

Tamer Kıran da konuşmasında, endüstri 4.0’ın tedarik zinciri ve lojistik yönetimi üzerindeki etkisi, kar, verimlilik rekabete olan etkisine değinerek TOBB’un çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kıran, açık bir platformda gerçekleştirilen toplantıların TOBB ve sektör açısından büyük önem arz ettiğini belirtip Bakanlık temsilcilerine teşekkürlerini sundu.

Vira Haber