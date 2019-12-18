Rusya’dan Tartus Limanı’na 500 milyon dolarlık yatırım

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Moskova’nın Ortadoğu’nun tahıl pazarında daha aktif çalışabilmek için Suriye’nin Tartus liman kentinde tahıl transfer merkezi kurmayı planladığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yaptığı basın açıklamasında Rusya’nın Ortadoğu’nun tahıl pazarında daha aktif çalışabilmek için Tartus’ta tahıl transfer merkezi kurmayı planladığını ifade etti.

“Önümüzdeki yıl Tartus limanında yeni bir tahıl transfer merkezinin inşaatına başlamayı planlıyoruz, bu sayede Rusya, önde gelen tahıl ihracatçısı olarak Ortadoğu bölgesinin pazarında sürekli olarak varlık gösterebilecek” diyen Borisov, Rus tahılının Tartus’tan Ortadoğu ülkelerinin her birine ulaştırılabileceğini vurguladı.

Borisov ayrıca Rusya’nın Suriye’den yönetimini devraldığı Tartus limanının modernizasyonuna önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı bilgisini verdi.

Borisov, “Rus tarafı eski limanın çalışmasını düzene koymayı ve ticaret amaçlı yeni bir liman inşa etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki 4 yılda yapılacak yatırımların tutarı 500 milyon dolar olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

Şu anki düşük kapasiteye rağmen Tartus’ta 3.7 bin kişilik istihdam yaratıldığına dikkat çeken Borisov, Rusya’nın planlarının limanın modern bir hale getirilmesini, ayrıca ‘Akdeniz-Basra Körfezi’ nakliye koridorunun oluşturulması için Suriye ve Irak’taki demiryollarının restorasyonunu, bazı bölgelerdeyse yeni demiryolunun döşenmesini kapsadığını, yatırımcılara göre bu çalışmaların Tartus üzerinden mal sevkiyat trafiğinin artmasını sağlayacağını anlattı.

2019'un Nisan ayında, Rusya’nın Suriye’deki askeri üssü olan Tartus Limanı’nın işletme hakkını 49 yıllığına Rus şirket Stroytransgaz üstlenmişti. Donanma şehri olan Tartus için ayrılan bütçe, 4 yılda tamamlanacak modernize ve kapasite artışı yatırımları için hazırlanmış durumda.

Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam’da Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen Borisov, Rusya yönetiminin bu ülkeye insani yardım olarak 100 bin ton tahıl tahsis etme kararı verdiğini, yılsonuna kadar başlayacak olan sevkiyatların önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

“Sayın Başkan, Rusya yönetiminin Suriye halkına insani yardım olarak 100 bin ton tahıl tahsis etme kararı vermiş olduğu konusunda sizleri bilgilendirmeliyim” diyen Borisov, sevkiyatların ay sonuna kadar başlayacağını ve en geç önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacağını söyledi.

Suriye ekonomisinin kalkınması için daha birçok şeyin yapılması gerektiğine dikkat çeken Borisov, “Suriye’ye geldiğim her defasında yeniden barışçıl yaşama dönüldüğünü görmek hoşuma gidiyor. Ancak ekonomiyi canlandırmak açısından daha birçok şey yapmalıyız. Bir yıl içinde güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum, gübre fabrikası toparlanmaya başladı, Tartus’taki işleri de fena gitmiyor” diye konuştu.

Suriye ziyaretinin Suriye-Rus hükümetler arası komisyonunun Moskova’daki toplantı öncesinde gerçekleştiğini ifade eden Borisov, “Aralıkta hükümetler arası komisyonunun toplantısı olacak. Mevkidaşım ile (Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim) ileriye dönük adımlarımıza ek dinamizm kazandırmak üzere detayları görüşmek için özellikle geldim” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Suriye'den Akdeniz’de tatbikat

Öte yandan Rus donanma filosu ve Suriye Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’in doğusunda tatbikat yaptı. Tatbikatta Rusya’nın Hmeymim’deki üssünden savaş uçakları ve gemileri ile Suriye’nin füze botları ve mayın tarama gemileri yer aldı.

Tatbikatı yöneten Tuğamiral Aleksandr Yuldaşev, “Kıyıda ise güvenlik ve savunma birlikleri insansız hava araçları, yasadışı silahlı örgütler ile mücadelenin yanı sıra Tartus limanındaki mevzilerde silah kullanımının yarattığı sonuçların ortadan kaldırılması gibi çalışmalar yapacak” dedi.

Rusya’nın Tartus limanındaki üssünden yapılan açıklamaya göre ise tatbikat alanı olarak söz konusu bölge özellikle seçildi. Nitekim Rusya, Suriye kıyılarındaki gemileri ve Kalibr füzeleri ile militanların mevzilerine yapılan saldırılarla terörle mücadelede önemli katkı sunuyor. Tartus üssü de Suriye’deki güçlerin en önemli tedarik noktası.

Tatbikat terör, yasadışı silahlı örgütlerle mücadele için Rusya ile Suriye orduları arasındaki işbirliğini arttırma amacı taşıyor.

Vira Haber