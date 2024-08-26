Ulusal Meclis Luıs Roquebert'i Panama Denizcilik Otoritesinin Yöneticisi Olarak Onayladı

Roquebert’in AMP’nin yeni yöneticisi olarak atanması, Milletvekili Shirley Castañeda başkanlığındaki Yasama Organı Yetki Komisyonu tarafından Roquebert’in belgeleri incelendikten ve pozisyona atanmak için gerekli şartları yerine getirdiği doğrulandıktan sonra desteklendi.

Roquebert görevi devralırken “Şu anda temsil ettiğim kurum için aralıksız çalışmaya söz veriyorum. Kurumun tarihinde açılan bu yeni bölüm şeffaflık, etik ve mükemmel hizmet ile ön plana çıkacak” diye konuştu. AMP’nin yeni yöneticisi, Panama'nın denizcilik sektöründeki lider konumunu güçlendirmeye yönelik önemli zorlukların ve benzersiz fırsatların farkında olduğunu belirtti. Roquebert, süreçleri optimize etmek ve en fazla sayıda gemiye ev sahipliği yapan ve artan rekabetle karşı karşıya olan Panama Gemi Sicilinin kullanıcı hizmetlerini iyileştirmek için otomatik sistemlerin ihtiyacına vurgu yaptı.

Yeni yönetici, uluslararası iş birliği açısından, yeni inşa edilen gemilerin filoya kazandırılması, dünya standartlarında gemilerin sicile kabul edilmesi ve ticaret filosunun Paris Mutabakat Zaptında (MOU) belirlenen kriterlere uyacak şekilde arındırılması konusundaki kararlılığını yineledi. Mühendis Roquebert, “Pasifik ve Atlantik Okyanuslarında geniş bir kıyı şeridine sahip olan Panama'nın, liman altyapısının inşası ve bakımı için güçlü bir yatırım planına ihtiyacı var. Şu anda ülke, yüksek düzeyde liman güvenliği uygunluğunu sertifikalandırmak için Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) bir denetimine hazırlanmaktadır” dedi.

Roquebert’in yönetimi öncülüğünde, AMP’nin VTS (Gemi Trafik Sistemi) sistemini uygulamaya koyması beklenmektedir. Bu sistem, kıyıların izlenmesine, kazaların azaltılmasına, petrol sızıntılarının tespit edilmesine, yasa dışı gemilerin saptanmasına ve uyuşturucu kaçakçılığı ve korsanlıkla mücadele edilmesine olanak sağlayacaktır.

Luis Roquebert, 1979 yılında Missouri-Rolla Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 1989 yılında INCAE'de Üst Düzey Yönetim Programını tamamlamıştır. Petroterminal de Panamá, S.A.'da (PTP) 39 yıllık sağlam bir profesyonel kariyere sahip olan Roquebert, burada çeşitli ara görevlerde bulunmuş ve ardından genel müdür olmuştur. Roquebert, engin tecrübesini, artık Panama Kanalı'nın geçiş kültürünün büyük fırsatlarından yararlanmak ve Panama'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak için kullanacaktır.

Yeni yönetici, bu stratejik konumdan yola çıkarak ulusal çıkarları muhafaza etmeyi, çevreyi korumayı ve Panama Bayrağını taşıyan gemiler için güvenlik açısından en iyi uygulamaları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, genel olarak denizcilik camiasının refahını ve Panama'nın mükemmel bir küresel lojistik merkezi olmasını gözetecektir.