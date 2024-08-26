Bu Yol 60 Kilometrelik Mesafeyi 5 Dakikaya Düşürüyor

Feribotlar ile hiçbir köprü olmayan kanal geçişi sabah 07.30 da başlayıp gece yarısı 00.00'a kadar yaz kış devam ediyor.



Kaya mezarları, İztuzu plajı, caretta caretta kaplumbağaları ve Köyceğiz gölünden İztuzu plajı'na bağlanan su kanalı ile dünyanın ve ülkemizin en gözde tatil kentlerinden olan Dalyan'da, 150 metre enindeki su yolu ile feribotlar sayesinde araba ile 1 saatlik mesafe 5 dakikaya düşüyor. Yayaların da kullanabildiği 12 metre boyunda 4 metre 80 santimetre enindeki 6 ton taşıma gücüne sahip feribotlar, Dalyan Tekne Kooperatifi'ne bağlı olarak çalışıyorlar.



Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nden, Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ne her gün sabah 07.30'da başlayarak gece yarısına kadar sefer yapan ve iki farklı noktadan kalkan teknelerden Deniz kızı teknesinin kaptanlarından Mustafa Gülmez; "İnsanlar en çok Ekincik, Sultaniye kaplıcaları, Kaunos ve Çandır'ı görmek için bu yolu tercih ediyor, normal de en az 1 saat sürecek araba yolcuğu feribot ile 5 dakika da geçiliyor. Kışın da aynı saatlerde başlıyoruz ama yaz mevsimi kadar dolu olmuyor" diyerek iki feribot çalıştıklarını belirtti.



2016 yılında seferlere başlayan feribotlar sayesinde, arasında hiçbir köprü bulunmayan kanalın iki yaka arasında rahatlıkla geçiş sağlanabilirken, aynı noktaya karadan ulaşmak için ise Köyceğiz Gölü'nün çevresinden dolaşılarak 80 kilometre yol gidilmesi gerekiyor. Feribot ile 2 adet otomobil, bir minibüs ve otomobil, bir traktör ve bir otomobil aynı anda karşıdan karşıya geçebiliyor. Hizmetten memnun kalan yolcular memnuniyetlerini dile getirerek hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de keyifli bir kanal yolculuğu yaptıklarını söylediler.



Dalyan Deniz Kooperatifi tarafından belirlenen fiyatlar ise feribota yaya binmek isteyenler için 15 TL, motosikleti ile binmek isteyenler 50 TL, Atv 75 TL, otomobil 100 TL, minibüs 115 TL, traktör ya da kamyonet 120 TL, kamyon 140 TL ödeyerek karşıya geçiyor.

Vira Haber