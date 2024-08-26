Bakanlık, İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İçin Bölgeden Numune Aldı

Alınan numunelerden elde edilen analiz sonucunda, denizde oluşan kirliliğin nedeni tespit edilecek.

Bayraklı sahilinde geçtiğimiz günlerde balık ölümleri başlamış ve kent genelinde ağır bir koku hakim olmuştu. Yaşanan olayın ardından İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, iç körfezde çeşitli derinlik ve açıklıklarda deniz suyundan numune almıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de devam eden çalışmalar kapsamında Manda Deresi'nden numune aldı. Alınan numunelerden yapılacak analiz sonuçlarına göre denizde oluşan kirliliğin tespit edilmesi sağlanacak.

Yapılan işleme dair bilgiler aktaran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, “İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine istinaden, yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımızın denetim ekiplerini, mobil su ve atık su laboratuvarını bölgeye yönlendirdik. Geçtiğimiz günlerde Bayraklı açıklarında da çeşitli derinliklerde ve çeşitli açıklarda numuneler aldık. Denizde yapılan çalışmaların yanı sıra mobil su ve atık su laboratuvarımızla, bölgedeki atık su kaynaklarının ve derelerin körfeze getirdiği kirliliğin kökünü tespit edebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki denetimleri tamamladık. Mevzuat kapsamında izleme sistemi kurma yükümlülüğü bulunmayan tesislere de mobil su ve atık su laboratuvarımızla çıkışlarından gerekli numuneleri alıp analizleri yapmak suretiyle, mevzuata uyup uymadıklarını kontrol edeceğiz” diye konuştu.



25 milyon TL idari para cezası

“2023 yılının başından bu zamana kadar il müdürlüğümüz tarafından bölgede 6 bin 663 çevre denetimi yapıldı” diyen Akgün, Bu denetimlerde deşarj standartlarını sağlamadığını tespit ettikleri 42 işletmeye yaklaşık 25 milyon TL idari para cezasının verildiğini açıkladı.



Sonuçlara göre eylem planı hazırlanacak

Sözlerini sürdüren Akgün, analizler tamamlandıktan sonra sonuçların uzmanlarla masaya yatırılıp, hangi kirlilik kaynağından ne kadar yük geldiğini tespit ettikten sonra eylem planının hazırlanacağını ifade etti.

‘Su kalitesinde değişiklik, sıcaklıkta artış ve kirlilik' olarak değerlendirilmişti



Daha önce alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde ise su kalitesinde olumsuz yönde değişiklikler olduğu, su sıcaklığındaki artış, oksijen seviyesindeki düşüş ve kirlilikten kaynaklı balık ölümlerinin yaşandığı değerlendirilmişti.

Vira Haber