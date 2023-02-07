Ulusoy-5 Ro-Ro Gemisi, Yardımları Götürmek İçin Yola Çıkıyor

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Çeşme Limanı'ndan kalkacak Ulusoy 5 Ro Ro Gemisi, İskenderun Limanı'na hareket edeceği ve bölgeye ulaştırılmak istenen yardımlar için bu geminin kullanılabileceği duyuruldu.

Ulusoy 5 Ro Ro gemisi, depremzedelere yardım malzemesi götürmek üzere bugün saat 12.00'de Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edecektir.

Deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyen kuruluş ve kişilerin bilgisine önemle duyurulur.