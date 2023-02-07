UND'den Deprem Bölgesine Destek

AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak afet bölgesine tenteli ve frigo yüklerini ulaştırdıklarını söyleyen UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, tek sorunlarının iş makinelerini taşımak için gerekli araç temininde zorlanmak olduğunu açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNE ACİL DESTEK SEVKİYATI HAKKINDA

Kahramanmaraş ve civar illerde şiddetli bir şekilde etkisini gösteren deprem nedeniyle İstanbul’dan bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılabilmesi amacıyla Derneğimize; AFAD – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ve KIZILAY’dan araç talepleri gelmektedir.

AFAD tarafından gönderilecek; çadır, yatak, battaniye gibi malzemeler için acil olarak 20 TIR’a ihtiyaç bulunmaktadır.

KIZILAY tarafından gönderilecek yardım malzemeleri için 5 TIR’a ihtiyaç bulunmaktadır.

Araçlar AFAD ve KIZILAY'dan yardım malzemelerini alıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürülecektir.

Gelen araç listesi AFAD ve Kızılay yetkililerine gönderilecektir.

Yardım organizasyonlarına lojistik destek amacıyla dernek tarafından oluşturulan araç havuzuna araç desteği vermek isteyenlerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşmaları istendi.

hatice.hacisalihoglu@und.org.tr