UND “Bulgaristan’ı Ro-Ro ile bypass edebiliriz”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) geçtiğimiz aylarda görevi Fatih Şener’den devralan yeni İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektörün sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Şen, özellikle lojistikçilerin finansal sorunlarına vurgu yaparak, sektöre destek verecek bir finansal kuruluş oluşturulması gerektiğini söyledi.

Recai Şen, UND üyesi bin civarında firma bulunduğunu belirterek bu firmaların küçük bir kısmının yüksek araç sayısına sahip olduğunu, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan bir sektör yapısının bulunduğunu belirten Şen, “Üye sayımız fazla ama ölçek kapasitemiz fazla değil. Uluslararası işlere talip olabilmemiz için birleşmelerle ölçeklerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Hem finansal hem de teknik anlamda kendimizi yenilememiz gerekiyor. Taşımacılık lojistik sektörüne yönelik kredilendirme yapacak kuruluşlardan yoksunuz. Çin, son dönemde birçok ülkede ve farklı güzergâhlar üzerinde lojistik merkez yatırımı yapıyor. Bu yatırımlar için de Çin’deki önemli bir finans kaynağı olan ve farklı ülkelerde de yapılanmış bir bankayı çalıştırıyor. Bunun için ayırdıkları sermaye ise 100 milyar dolar. Bu parayla gelip istediği yapılandırmayı gerçekleştirebiliyor. Peki bizim nakliyecimiz bir finansal desteği nereden bulabilecek? Sadece lojistik sektörüne hizmet verecek finansal bir kuruluş olabilir ve bir banka bunu yapabilir. Bu kuruluş lojistik firmaları kendisine başvuruda bulunduğunda o şirketi kendi dinamikleri içinde analiz edecek, aynı zamanda o kuruluşun finansal yapısını güçlendirmeyi yapabilecek tedbirleri ona sunacaktır. UND olarak biz bu çalışmayı yapmaya hazırız. Mutlaka böyle bir yapılanmaya gitmemiz lazım.”

“Üniversite mezunu sürücüler yetiştireceğiz”

Sektörün en büyük sorunlarından olan sürücü sorunu ile ilgili yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Recai Şen, “Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İŞKUR ile birlikte sürücü yetiştirmek için bir proje hazırlıyoruz. İş garantili olarak şoför yetiştireceğiz. Hem sektörümüzün buna ihtiyacı var, hem de sektör nitelikli çalışana ulaşmış olacak. Ayrıca iş bekleyen gençlerimize istihdam yaratacağız. Bunlar nitelikli sürücüler olacağından ilerde şirket bünyesinde üst noktaya gelebilecek çalışanlar olacaktır.” dedi.

“Bulgaristan’ı Ro-Ro ile bypass edebiliriz”

Bulgaristan’ı bypass etmek için Romanya Köstence’ye Karadeniz’den ro-ro kurmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Recai Şen, “şu anda 2 firmanın başvurusu var. Oluşturulacak hat ile ilgili devletten teşvik alma konusu da masa değerlendirilmekte. Bakanlık bir bütçe oluşturabilir ise Köstence hattına talip olacak firma sayısı artabilecek ve kazanan sektör olacaktır.” dedi.

100 günde çözülmesi beklenen sorunlar sıralandı

Şen, bakanlıktan 100 günlük beklentilerini şöyle sıraladı: “Eximbank kredileri daha ulaşılabilir olmalı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması kapsamında İzinli Gönderici yetkisi verilen kuruluşların sınır kapılarındaki geçişlerini hızlandırmak için pilot proje hayata geçirilmeli. Sınır kapılarının 7/24 çalıştırılması gerekiyor. Türk taşımacısının karşı karşıya olduğu yıllık 55 milyon euro ek maliyete neden olan kota ve geçiş ücretleri ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması şart. Yabancı araçlar ile eşit şartlar altında rekabet edilmesi ve mevcut haksız rekabet koşullarının kaldırılması önemli. Sınır kapılarında yapılan vergisiz akaryakıt satışlarının yarattığı beklemelerin ortadan kaldırılması için yakıt satışlarının kapı dışındaki park alanlarına kaydırılması ya da yurtiçine alınması ve vergi iade modeli ile yeni bir yapının kurgulanması fayda sağlayacak. Yine, özellikle grupaj taşımalarda her ihracat eşyası için ilgili gümrük idaresinde taşımacı tarafından gümrükleme işlemi yapılması yerine son gümrük idaresinde taşınan tüm yüklerin gümrüklenmesinin sağlanması da öncelikli talepler arasında yer alıyor.”

“Bakanlıkta UND’den biri de çalışsın”

Şen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sektörü her türlü mülahazadan ayrı tutmalarını ve önlerini açmalarını istediklerini söyledi. Yeni sistemde bakanlıkların artık icracı olacağını bu sayede sorunların daha hızlı çözüleceğini aktaran Şen, bakanlık ile özel sektörün artık çok daha yakın çalışacağını söyledi. Şen, sektörde görev yapanların bakanlıklarda da görev alması gerektiğini söyleyerek, “Örneğin UND’den bir arkadaşımız gitsin bakanlıkta 6 ay çalışsın. Yeni sistemde her türlü görevlendirmeyi fonksiyonel düzenlemeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Vira Haber