Hayat kurtaran su robotu

Motorlu bir deniz kurtarma robotu olan EMILY dünya çapında cankurtaranlar tarafından kullanılıyor. Texas A&M Üniversitesi'nden Robin Murphy, “EMILY’yi suya atıyor, bir iple sudaki kişiye ulaştırıyor ve o kişinin kayalıklara çıkmasına yardım edebiliyoruz. Ayrıca, tutunmaları için bu botu da gönderebilirsiniz,” diyor.

Texas A&M Üniversitesi’nden Robin Murphy ve ekibi, Ulusal Bilim Vakfı’nın da desteğiyle, bu robotu ve diğerlerini çok daha akıllı kılan yeni bir yazılım tasarlıyor.

Murphy, bu yazılımı tasarlarken sektördeki en iyi cankurtaranların fikrini almış. Murphy ve ekibi, EMILY’nin daha otonom bir hale gelmesini sağlayacak güncellemeleri yapmak için cankurtaranlardan görüş almaya devam ediyor. Ekip, termal alıcılarla insanların sudaki yerini belirleyebilen ve hedefine yaklaşırken robotun otomatik olarak yavaşlamasını sağlayan yeni bir kullanıcı arayüzünü test ediyor.

Murphy, “Robot botun önünü görmeden ilerlemesini ve sudaki felaketzedeye çarpmasını istemiyoruz. Yapay zeka sayesinde yavaşlamasını sağlıyoruz,” diyor.

Bu yeni programlar, daha büyük deniz kurtarma operasyonlarına da uyarlanıyor. Murphy’nin ekibi, Yunanistan sahil güvenliğinin yüzlerce mülteciyi kurtarırken EMILY’yi kullandığı bir Akdeniz saha araştırması sırasında yeni güncelleme planları geliştirmiş. Murphy, eğer robot zekasında ilerleme kaydedilmezse, EMILY gibi araçların büyük felaketlerle başa çıkmasının mümkün olmayacağını söylüyor ve ekliyor “Eğer sahil güvenlik ekiplerine, hedefi parmakla gösterebildikleri veya ne yöne gitmesi gerektiğini söyleyebildikleri bir EMILY verirsek, onların da kaygıları ve yükü azalır.”

Vira Haber