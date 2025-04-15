United Global Ro-Ro’nun LNG ile Çalışan Gemisi UGR Al Samha, Khalifa Limanı’na İlk Seferini Gerçekleştirdi

AD Ports Group’un Denizcilik ve Gemi Taşımacılığı kolunda faaliyet gösteren Noatum Maritime ile Erkport’un ortak girişimi olan United Global Ro-Ro, çevre dostu yakıtla çalışan Araba ve Kamyon Taşıyıcı (PCTC) gemisinin Autoterminal Khalifa Limanı’na gerçekleştirdiği ilk seferi kutladı.

Ortak girişimin ilk operasyonu olan UGR Al Samha’nın gelişi, United Global Ro-Ro’nun küresel ticaret rotalarında sürdürülebilir, verimli ve yüksek kapasiteli Ro-Ro lojistik hizmetleri sunma vizyonunun başlangıcını simgeliyor. 12 güvertede 7.000'in üzerinde araç eşdeğeri (CEU) taşıma kapasitesine sahip olan bu son teknoloji gemi, büyük ve ağır yük taşımacılığını en verimli şekilde gerçekleştirmek üzere titizlikle tasarlandı ve Orta Doğu, Asya ile Akdeniz'in önemli pazarlarına hizmet vermek üzere konumlandırıldı.

LNG yakıt teknolojisi, gelişmiş gemi tasarımı ve stratejik liman entegrasyonunun bir araya gelmesiyle, United Global Ro-Ro müşterilerine ekonomik ve çevre dostu bir deniz taşımacılığı çözümü sunuyor. Geminin düşük emisyon değeri ise hem Birleşik Arap Emirlikleri’nin karbonsuzlaşma hedefleriyle hem de ortakların temiz deniz taşımacılığına olan bağlılığıyla örtüşüyor.

AD Ports Group Denizcilik ve Taşımacılık Kolu CEO'su Kaptan Ammar Al Shaiba, şunları söyledi: “UGR Al Samha’nın Khalifa Limanı’na gerçekleştirdiği ilk sefer, yalnızca United Global Ro-Ro için değil, aynı zamanda çevresel etkilerimizi azaltmaya yönelik gemi ve teknoloji yatırımlarımızı kapsayan stratejimizin önemli bir adımı. Bu geminin aktif olarak hizmete alınmasıyla birlikte, küresel ticaret ortaklarımıza; çevreye duyarlı, rekabetçi ve güvenilir Ro-Ro çözümleri sunma kapasitemizi daha da güçlendirmiş bulunuyoruz.”

United Global Ro-Ro (UGR) CEO’su Tolga Emrah Gezgin, “Yakın zamanda Noatum Maritime ile Ro-Ro taşımacılığı ve bitmiş araç lojistiği alanında hayata geçirdiğimiz ortaklığın ilk adımı olarak Khalifa Limanı’ndaki ilk seferimizi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geliştirdiğimiz çevre dostu model sayesinde maliyetlerimizi ve doğaya olan etkimizi minimize ediyor, Ro-Ro lojistiği alanında karbon emisyonumuzu azaltarak hem ekonomik hem de sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Bu sefer aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı, nice seferlerle deniz taşımacılığında iddialı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.



İlk seferin başarıyla tamamlanmasının ardından UGR Al Samha, otomotiv ve sanayi sektörleri için önemli merkezleri birbirine bağlayan düzenli rotalarda hizmet vermeye devam edecek. Diğer yandan gemi, Noatum Maritime’ın Ro-Ro hizmetlerini genişletme ve alternatif yakıtlı filolara geçiş stratejisinin de bir parçası.

Khalifa Limanı’ndaki ilk sefer kutlama etkinliğine, sektörün önde gelen paydaşları, iş ortakları ve potansiyel müşteriler katılarak geminin ileri teknoloji özelliklerini yerinde inceledi ve küresel Ro-Ro taşımacılığındaki stratejik rolü hakkında bilgi aldı.

Vira Haber