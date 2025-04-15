Ahmet Yazıcı: “Türkiye, Kruvaziyerde Sadece Durak Değil, Rota Merkezi Olmalı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Mart ayları arasında Türkiye limanlarına demir atan 72 kruvaziyer gemisi ile toplam 101 bin 650 turist ülkeye giriş yaptı. Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, Turizm Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, bu yükselişin Türkiye’nin kruvaziyer potansiyelini artık tam anlamıyla ortaya koyduğunu ifade etti.

Turizm Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, Türkiye kruvaziyer pazarının güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Yazıcı, 2025 yılının ilk çeyreğinde 72 kruvaziyer gemisiyle toplamda 101.650 yolcunun Türk limanlarına geldiğini ifade ederek, pazarın 90 bin kişilik potansiyelinin aşıldığını ve ciddi bir büyüme sürecine girildiğini vurguladı.

Arka Arkaya Rekorlar Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, Şubat ayında Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %509,3 oranında artış göstererek 29.826’ya ulaştı. Aynı ayda Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı da %220 artışla 16’ya yükseldi. Bu rakamlar, tüm zamanların Şubat ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında da benzer şekilde bir artış yaşanmıştı. Böylece Türkiye, 2025’in ilk iki ayında üst üste rekor kırarak kruvaziyer turizminde küresel ölçekte dikkat çeken bir ivme yakalamış oldu.

Mart Ayı da Hareketli Geçti

Mart ayında ise Türkiye limanlarına toplam 33 kruvaziyer gemisi uğradı ve 39.138 yolcu ağırlandı. Ocak ayı verileriyle birlikte toplam rakam, yılın ilk çeyreğinde 72 kruvaziyer seferi ve 101.650 turist olarak belirlendi. Bu performans, sektör temsilcileri tarafından “2025’in Türkiye için kruvaziyer turizmi açısından parlak bir yıl olacağına” dair önemli bir gösterge olarak yorumlandı.

İstanbul, Kuşadası ve İzmir Türkiye’nin Lider Limanları

Verilere göre, Ocak-Şubat döneminde en çok gemi ve yolcu ağırlayan liman İstanbul oldu. 12 kruvaziyer gemisiyle 24.257 yolcuyu misafir eden İstanbul’u; 8’er gemi ile İzmir (16.485 yolcu) ve Kuşadası (11.559 yolcu) izledi. Şubat ayı özelinde ise Kuşadası 10.656, İstanbul 9.743, İzmir 8.484, Antalya ise 943 kruvaziyer yolcusu ağırladı.

Bu gelişmelerin, liman kentlerinin yerel ekonomisine katkısı büyük oldu. Özellikle restoran, hediyelik eşya, rehberlik ve ulaşım gibi hizmet sektörlerinde önemli canlanmalar gözlemlendi.

Ahmet Yazıcı, “Türkiye, Sadece Bir Durak Değil, Bir Rota Merkezi Olmalı!”

Sektörün 25 yıla yakın deneyimli ismi, Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, kruvaziyer turizminin Türkiye için stratejik bir değer taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kruvaziyer pazarı pandeminin ardından yeniden yapılanıyor. Bu yapılanma sürecinde Türkiye, sadece geçici bir liman değil, başlı başına bir rota merkezi olabilecek kapasiteye sahip. Altyapımız gelişiyor, liman yatırımlarımız artıyor. İstanbul Galataport, Kuşadası, İzmir Alsancak ve Antalya limanlarımız dünya standartlarını yakalamış durumda. 2025 yılına bu kadar güçlü bir giriş yapmış olmak, hem turizm gelirlerimizi artırmak hem de uluslararası kruvaziyer firmalarının güvenini kazanmak açısından çok kıymetli.”

Potansiyelin Üzerine Çıkıldı! Yunan Adaları ile Rekabet Artıyor

Ahmet Yazıcı ayrıca Türkiye'nin yıllık yaklaşık 90 bin kişilik bir kruvaziyer potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu yolcuların %60’ının rotalarını Yunan Adaları’na çevirdiğini belirtti. Yazıcı, “Biz Sea Genesis olarak satış eğilimlerini ve yolcu tercihlerini yakından analiz ediyoruz. Yunan Adaları’ndaki jeolojik hareketlilikler, özellikle Santorini ve çevresindeki volkanik aktiviteler, bazı yolcuları alternatif destinasyon arayışına itiyor. Türkiye limanlarının bu noktada önemli bir avantajı var. Hem güvenli hem de kültürel zenginliklerle dolu bir destinasyon sunuyoruz” dedi.

Transit Yolcu Sayısında Dikkat Çeken Artış

Türkiye kruvaziyer turizminin bir diğer dikkat çeken unsuru ise transit yolcu sayılarındaki artış oldu. 2025’in ilk çeyreğinde 89.275 transit yolcu Türkiye limanlarını ziyaret etti. Ahmet Yazıcı, “Transit yolcularda yakalanan bu oran, Türkiye’nin artık sadece kalkış ya da varış noktası değil, önemli bir geçiş merkezi haline geldiğini kanıtlıyor. Doğu Akdeniz’in lojistik kalbi olabiliriz” diyerek değerlendirmede bulundu.