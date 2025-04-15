Genç Yelkenciler Özgürlük Rotasında Fırtına Gibi Esmeye Hazırlanıyor

Yarış, Urla Yelkenci Topluluğu URİYAT, Urla Yat Kulübü ve Jimmy Key iş birliğiyle organize ediliyor. Yarış için başvurular ise devam ediyor.

İzmir’in güzel sahillerinde 26-27 Nisan’da heyecan dorukta olacak. Urla, bu yıl da 14. kez ev sahipliği yapacağı yelken yarışları için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarış, Urla İskele’de saat 11:00’de başlayacak ve aynı noktada sona erecek.

Geçen yıl 15 üniversiteden 285 öğrencinin katıldığı ve toplamda 430 sporcunun yer aldığı yarış büyük ilgi görmüştü. Jimmy Key Universail 2024’te birinci grupta Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinci grupta ise Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi kazanan takımlar olmuştu.

Bu yıl da, yarışa katılan takımlar büyük bir heyecanla mücadele edecek ve birinci gelen takım, prestijli Jimmy Key Kupası’nın sahibi olacak.

Jimmy Key Hakkında: 1997 yılında İzmir’de kurulan Jimmy Key, yurt içinde 73, yurt dışında 16 mağazası, jimmykey.com e-ticaret sitesi ve çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla 20 ülkede moda severlerle buluşuyor. Şehirli ve modern bir yaşam stiline hitap eden, şık ve konforlu koleksiyonlarıyla dikkat çeken Jimmy Key, her ay yenilenen temalarıyla güncel moda trendlerini müşterilerine sunuyor.

Güncel trendleri, yaratıcı bir şekilde marka kimliğine uyarlayan ve yüksek kaliteli koleksiyonlar hazırlayan Jimmy Key, kurum içi üretim gücüyle her ay yeni bir tema sunarak müşterilerine yenilikler getiriyor. Sürdürülebilirliği “Key for Life” programı kapsamında iş süreçlerinin merkezine alan marka, çevreyi koruyan, su ve enerji tasarrufunu esas alan üretim süreçleriyle fark yaratıyor.

Doğal içerikli kumaşlar, rahat kesimler ve özgün renk paletleriyle zamansız bir stil sunan Jimmy Key, estetik kadar anlam ve değerleri de odağına alarak, müşterilerine daha iyi bir gelecek için birlikte adım atma fırsatı sunuyor.

Vira Haber