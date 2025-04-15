Teos Marina, 23 Nisan’da İzmir Boat Show’da Deniz Severlerle Buluşuyor

ED Fuarcılık ve İZFAŞ iş birliğiyle düzenlenen fuar, denizcilik sektörünün önde gelen markalarını aynı çatı altında bir araya getirecek.

Sığacık Körfezi’nde konumlanan ve Ege’nin en prestijli marinalarından biri olarak gösterilen Teos Marina da etkinlikte yerini alıyor. Hol B, Stant No: 216’da ziyaretçilerini ağırlayacak olan Teos Marina, fuar boyunca premium marina hizmetleri ve bölgesel deniz turizmine sunduğu katkılarla ilgili bilgi vermeyi hedefliyor. Teos Marina’nın fuara katılımı hakkında değerlendirmede bulunan Genel Müdür Faruk Günlü, şu ifadeleri kullandı:

“İlk yıldan bu yana aralıksız MAST İzmir Boat Show’da yer alacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu fuar, hem İzmir ve çevresindeki tekne sahipleriyle bir araya gelmek hem de Teos Marina’nın sunduğu ayrıcalıkları yakından tanıtmak için önemli bir fırsat. Sığacık Körfezi’nin kalbinde yer alan marinamız doğal güzellikleri, ayrışan konforlu marinacılık hizmetleri, profesyonel ekibi ve misafir memnuniyetine verdiği önemle, Ege kıyılarına ilk kez demir atmayı planlayan yatçılar için güçlü bir alternatif sunuyor.”

Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımlarıyla öne çıkan Teos Marina’nın bu yıl Düsseldorf Boat Show, İstanbul Boat Show’dan sonra İzmir Boat Show ve Bodrum Boat Show’da da yer alacağını belirten Günlü, “Denizcilik fuarlarını, yalnızca marinaların tanıtımı açısından değil, aynı zamanda sektörün gelişimi, yatçıların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve doğru çözümlerin üretilmesi açısından da önemli buluyorum. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen açılış gününde deniz tutkunlarıyla birlikte çocuklarımızı da bekliyoruz.” dedi.

MAST İzmir Boat Show, sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek ve yeni rotalar keşfetmek isteyen tüm deniz severler için önemli bir buluşma noktası olacak.

Vira Haber