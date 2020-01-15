Üniversiteliler fosil yakıt kullanımını bırakıyor

Bazı üniversiteler sadece katran kumları ya da kömür gibi belirli fosil yakıtlarla sınırlı kalsa da, birçok üniversite bütün fosil yakıtlardan çoktan çekilmiş durumda. Bu durum kampanyacılara göre endüstriye önemli bir darbe vuruyor. Ancak her ne kadar da çoğu üniversite fosil yakıttan çekilme kampanyasına katılsa da Cambridge gibi üniversitelerin hala kampanyaya katılmaması büyük tepki çekiyor.

Kampanya grubu People & Planet’ten Chris Saltmarsh, Sektördeki üniversitelerin tamamen çekilmeleri son yedi yılda fosil yakıt endüstrisinin sosyal lisansının ne kadar aşınmış olduğunu gösterdiğini söyledi. Saltmars “Bu şirketlerin iklim krizini çözmede üretken bir aktör olamayacağı görüşü Birleşik Krallık kampüslerinde bir sağduyuya dönüşmüş durumda.”dedi

Tasfiyeye karşı çıkan kurumları tarihin sert bir şekilde yargılayacağı uyarısında bulunan kampanyacı “Yatırımlarını çekmemiş üniversiteler, ya tarihin doğru tarafında yer alarak öğrencileri ile birlik olmayı seçerler ya da sonsuza kadar iklim çöküşünün suç ortağı olurlar.”diye devam etti. Ayrıca “Orman yangınları Avustralya’da, Amazon ve ötesinde yıkıcı tahribatlara yol açıyorken, fosil yakıt şirketleri bu yıkıma yol açan çıktılardan kâr sağlıyor” diye belirtti.

Geçen sene London College Üniversitesi ve York Üniversitesi gibi büyük akademik enstitüler fosil yakıtlardan tamamen çekilecekleri taahhüdünü vermişlerdi. Ancak aralarında Cambridge’ni de bulunduğu bazı büyük üniversitelerin hâlâ fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılı olması öğrenci ve çalışanların tepkisini çekiyor.

Yapılan araştırmaya göre, 20 fosil yakıt devi seragazı emisyonlarının üçte birinden sorumlu. Endüstrinin iklim krizindeki rolü konusundaki farkındalık büyürken, lider sanat enstitülerinin sponsorluklarını bitirmesi ve protestocuların bireysel şirketleri hedef alması gibi gelişmelerle Birleşik Krallık’ta baskılar artıyor.

Vira Haber