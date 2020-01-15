Denizcilik sektöründen eğitime destek

“Okul-Sanayi İşbirliği” kapsamında Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Beşiktaş ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile sektör paydaşları arasında imza protokol töreni yapıldı.

Mezunlar okullarını yalnız bırakmadı

Ortaköy Princess Otel’de gerçekleştirilen Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli protokolü Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki Lisesi ile Vento Denizcilik, DELMAR, NAVİ Denizcilik, ODEMED(Ortaköy Denizcilik Mezunlar Derneği) ve ARMONA firmaları arasında imzalandı. Protokol kapsamında gelecekte denizciliğe yön verecek öğrenciler ile sektör çalışanları bir araya gelerek seminer, eğitim, destek, AR-GE gibi imkanlar sunulacak.

Vira Haber