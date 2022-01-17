ÜNOKS En Büyük Sözleşmesini ASFAT İle Gerçekleştirdi

ÜNOKS ve ASFAT A.Ş arasında imzalanan sözleşme ÜNOKS’un imzaladığı en büyük sözleşme olma özelliği taşırken, proje tamamlandığında MİLGEM Projesi kapmamında 9 Gemi ÜNOKS tarafından donatılmış olacak.

Endüstriyel mutfak sektöründe ürün kalitesi, projelendirme süreçlerinde uzmanlık ve dinamik alanlarda ürünler tasarlayabilmek, gemi mutfakları üretiminde üst grubu oluşturmaktadır. Sadece ürün tasarımı ile sınırlı kalmayan, güvenilirlik, hizmet kalitesi ve ileri dokümantasyon ile askeri gemi mutfakları en üst sektör grubunu oluşturuyor.

2011 yılında mavi vatana hizmet etmek üzere Türk Mühendisliğinin tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği Heybeliada Korveti denize indirildiğinde ÜNOKS, tasarımı ve üretimi mutfakları ile gemi mürettebatına üstün kalitesi ve güvenilirliği ile hizmet etmeye başladı.

İlk günden beri gemi mutfakları uzmanlık alanındaki deneyimlerini geliştirerek gemi içerisinde tüm paslanmaz ürünlerin bulunduğu alanlarda ürünlerini sunmaktadır.

Ada sınıfı korvetlerin dördünde de ÜNOKS, tasarımdan üretime, ürünlerinin montaj süreçlerine varan her adımda kalite, çevreye duyarlılık ve çalışanlarına bağlılık ilkeleri ile yer almayı başarmıştır.

ASFAT A.Ş.’nin 4-Dört adet MİLGEM Korveti için Pakistan Donanması ile imzaladığı ve Türkiye’nin en büyük savunma ihracat projesi olan sözleşmede ÜNOKS alt yüklenici olarak yerini aldı.

MİLGEM Korvetlerinin; mutfaklar, soğuk odalar, kuru kumanyalıklar, ıslak hacimler, bulaşıkhaneler, yemekhaneler, kantinler, büfeler, revirler, berber dükkanları ve çamaşırhanelerin donatımı ÜNOKS tarafından yapılacaktır.

ÜNOKS eğitimli ve güçlü organizasyonu, kalite ve müşteri odaklı yönetim sistemi ile Türk Savunma Sanayinin içinde yer almaktan gurur duymaktadır.

Vira Haber