Unutulmaz Bir Yolculuk İçin Bu Yıl, Msc Poesıa İle Yelken Açın

Standart gemi seyahatlerinden daha uzun olan bu program, Türkiye’nin nefes kesici güzellikteki limanlarından Kuşadası ve İstanbul'a, Yunanistan'da Atina'ya kolaylıkla ulaşılabilen Pire'ye ve İtalya'da Cenova, Palermo ve Roma’ya gitmek için Civitavecchia'ya uzanan, benzersiz deneyimler sunan uğrak limanlarını içeriyor.

Eylül ve Kasım ayları arasında 11 gecelik programlarıyla MSC Poesia, konuklarına keyifli bir sonbahar ikliminde her bir destinasyonun büyüleyici tarihi güzelliklerini, etkileyici mimarilerini, lezzetli yemeklerini ve muhteşem manzaralarını sunuyor.

MSC Poesia, Akdeniz’de seyahat ederken şık ve konforlu konaklama imkanları, birinci sınıf eğlenceler, seçkin gurme mutfaklardan lezzetler, ailelere özel alanlar, son teknoloji spa ve spor merkezi gibi pek çok detaya sahip. Her yaştan misafir için hem gemide hem de limanlarda birbirinden farklı eğlence, aktivite ve gezi programları bulunuyor. Programa katılacak Türk misafirler, kısıtlı bir süre için geçerli olan özel fırsatlarla dış kabin fiyatına balkonlu kabinde bu seyahatin tadını çıkarabilir, İtalya ve Yunanistan kıyılarının muhteşem manzaralarına tanık olabilirler.

CENOVA – İtalya’nın Zamansız Cazibesini Keşfedin

MSC Poesia'nın seyahat planındaki ilk durak olan büyüleyici liman kenti Cenova, tarihi anıtları, güzel kiliseleri, ihtişamlı sarayları, dünyaca ünlü akvaryumu, eşsiz liman manzaraları, mükemmel restoranları, kafeleri ve mağazalarla dolu ara sokakları ile ilgi çekici limanlardan biridir. MSC Cruises'ın kara turları, Nicolosio Lomellino ve Palazzo Bianco gibi Cenova’nın göz alıcı saraylarını görebileceğiniz Via Garibaldi boyunca yapacağınız bir yürüyüşe veya Portofino, Camogli ve Santa Margherita gibi Ligurya Rivierası'nın rüya gibi sahil kasabalarının doğal güzelliklerini keşfetmeye olanak sağlar.

Kuşadası’nın Büyüsüne Kapılın

Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini keşfedebilmek için MSC Poesia programında Türkiye’nin iki farklı limanı yer alıyor. Programdaki ilk durak, pırıl pırıl Ege Denizi kıyısında yer alan tatil beldesi Kuşadası. Bu canlı şehir, muhteşem sahilleri, beyaz kumlu plajları, tarihi yerleri ve seçkin Türk mutfağının konuklarla buluştuğu en popüler destinasyonlardan biridir. Konuklar, antik kalıntıları, tapınakları ve büyük hamamlarıyla dikkat çeken Efes’i, Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği yer olarak kabul edilen Meryem Ana Evi’ni, ünlü Celsus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı kalıntılarını, MSC Cruises kara turlarıyla ziyaret edebilirler.

İstanbul’un Renkli Kültürünü Hissedin

Yolculuğun bir sonraki durağı ise, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan İstanbul'da uzun süreli bir konaklamayı içeriyor. Zengin kültürü ve tarihiyle ünlü bu eşsiz ve heyecan verici şehir, sayısız müzesi, camileri, renkli çarşıları, tarihi yapıları, mükemmel restoranları ve büyüleyici manzarasıyla herkesin ziyaret etmek için sabırsızlıkla beklediği limanlardandır. MSC Cruises'ın kara turları, konuklara Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi dünya çapında ünlü ikonik yapılardan bazılarını ziyaret etme fırsatı sunuyor.

ATİNA – Yunanistan’ın Harikalarını Keşfedin

Gemi, sonrasında sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz Yunanistan'ın en büyük limanına ev sahipliği yapan Pire'ye doğru yola çıkıyor. Bu liman kenti, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan ve etkileyici doğa harikalarıyla dolu, Yunanistan'ın başkenti Atina’ya kolaylıkla ulaşmanızı sağlayan mükemmel bir konumdadır. Görkemli antik anıtları, olağanüstü Yunan mimarisi ve lezzetli Yunan mutfağıyla Pire, meraklı gezginler için hiç şüphesiz mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer alıyor. MSC Cruises, şehrin kültürel mirasını keşfetmek için Akropolis ve diğer ünlü merkezlere yapılacak çok sayıda gezi sağlıyor.

PALERMO – İtalya’nın Güzelliklerinde Kaybolun

Konuklar, zengin tarihi, Arap-Norman mimarisi, büyük sarayları ve kiliseleri, mutfak mirası ve muhteşem plajlarıyla tanınan Sicilya adasının başkenti Palermo'da Güney İtalya'nın güzelliğini deneyimleme şansı bulacaklar. Antik kraliyet sarayı Palazzo dei Normanni ve Avrupa'nın üçüncü büyük opera binası Teatro Massimo gibi şehrin önemli noktalarına yapılan turlar, Monte Caputo'nun yamacında, Eski ve Yeni Ahit'ten sahnelerin tasvir edildiği etkileyici altın mozaiklere ev sahipliği yapan Katedral'in yer aldığı Monreale ya da şehri keşfetmek için farklı geziler de dahil olmak üzere programda birçok heyecan verici aktivite bulunuyor.

İTALYA – Roma Antik Başkenti’ni Keşfedin

MSC Poesia'nın etkileyici seyahat programını tamamlayan konuklar, hareketli limanıyla ünlü sahil kasabası Civitavecchia'ya vardıktan sonra tarih, cazibe ve eğlenceyle dolu dünyanın en ikonik şehirlerinden biri olan Roma'ya gidebilirler. Bu etkileyici ve romantik şehir, leziz Güney İtalya mutfağı, keyifli sokakları, renkli mağazaları ve hayranlık uyandıran tarihi yapılarıyla herkesin heyecanla beklediği limanlar arasında yer alıyor. Misafirler, antik kenti istedikleri gibi keşfedebilir veya Kolezyum, Trevi Çeşmesi, Piazza Navona, Pantheon ve Vatikan gibi şehrin ikonik noktalarına düzenlenen MSC Cruises kara turlarına katılabilirler.

Vira Haber