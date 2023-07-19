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My Gısa’nın Teslimi Gerçekleşti

My Gısa’nın Teslimi Gerçekleşti

Mengi Yay, daha önce NB 103 projesi olarak bilinen 44 metrelik Gisa motor yatını Haziran ayı sonunda sahibine teslim etti.

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Türkiye'den yola çıkan yat, ilk rotasını Hırvatistan'a çevirdi.

Toplam 44 metre uzunluğa, çelik-alüminyum konstrüksiyona sahip Gisa, iki adet 1015 HP  CAT C18 makine ile  11 deniz mili hızda 2.300 deniz mili menzile sahip. Tekne, RINA Unrestricted Navigation sınıfına göre inşa edilmiştir.

Gisa’da  1 master kamara, 2 adet VIP kamara ve 2 adet misafir kamarası ile  toplamda on konuk ağırlanabilmektedir.

Teknenin iç ve dış dizaynında VYD Studio ve mühendisliğinde Ginton naval Architect imzası bulunmakta.

Vira Haber

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