My Gısa’nın Teslimi Gerçekleşti
Mengi Yay, daha önce NB 103 projesi olarak bilinen 44 metrelik Gisa motor yatını Haziran ayı sonunda sahibine teslim etti.
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Türkiye'den yola çıkan yat, ilk rotasını Hırvatistan'a çevirdi.
Toplam 44 metre uzunluğa, çelik-alüminyum konstrüksiyona sahip Gisa, iki adet 1015 HP CAT C18 makine ile 11 deniz mili hızda 2.300 deniz mili menzile sahip. Tekne, RINA Unrestricted Navigation sınıfına göre inşa edilmiştir.
Gisa’da 1 master kamara, 2 adet VIP kamara ve 2 adet misafir kamarası ile toplamda on konuk ağırlanabilmektedir.
Teknenin iç ve dış dizaynında VYD Studio ve mühendisliğinde Ginton naval Architect imzası bulunmakta.
Vira Haber
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