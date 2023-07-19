Panama Gemi Sicili Uluslararası Uyumluluk İçin Filosunu Temizliyor

Panama Gemi Sicili, Panama bayraklı filonun uluslararası uyumluluğunu en üst düzeyde önemsemekte ve bunun sağlanması için gemilerin yaşına, alıkoyma ve güvenlik denetimi geçmişine, yasal ve sınıflandırma denetimi ve sertifikasyon geçmişine bakarak bu konuları en temel konular olarak ele almaktadır.

Panama filosu yılda ortalama 14.000 kez denetime tabi tutulmakta olup, bu denetimler farklı bölgelerde uyumluluğun sürdürülmesi açısından bir imtihanı temsil etmektedir.

Panama Gemi Sicili, Panama filosunu oluşturan 8.500'den fazla gemi ve bu gemilerde görev yapan 318.000'den fazla aktif denizcinin denetim ve kontrolü için bütünleşmiş bir inceleme üzerinde çalışmaktadır. Dünyanın en büyük sicili olmak, kontrol, gözetim, uyumluluk ve aynı zamanda endüstrinin beklediği uyumluluğu sağlamaya yardımcı olacak gerçek bir standart, fedakârlık ve çaba gerektirmektedir.

2021 yılında başlayan filonun temizlenmesi süreci devam edecektir ve bu sürecin bir sonucu olarak farklı mutabakat anlaşmaları uyarınca bildirilen, geçmişi tehlikeye giren ve alıkoymalarla ilişkili olan gemiler, bildirilmeyen ve düzenlemeye tabi olmayan balıkçılık faaliyetlerinde bulunan balıkçı gemileri ve düşük uluslararası uyumluluk sürdüren gemiler, kayıtlarının iptal edilmesi ve yaptırım sürecine tabi tutulacaktır. Aynı şekilde yaşı ilerlemiş ve bağlı olduğu operatör şirketlerinin en güncel uygulamalarını sürdürmeyen gemiler potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Çünkü söz konusu gemiler liman devleti denetimlerinde kaza ve alıkoymalara maruz kalabilirler ve bu da filonun geri kalanına ve Panama Bayrağı’nın prestijine zarar verebilir.

Panama Denizcilik Otoritesi yönetimi için Panama filosunun düzenlenmesi önemli bir konudur. Artık bu konuyla ilgilenmek ve gerektirdiği fedakârlıkları kabul ederek uluslararası uyumluluğun iyileştirilmesi Panama’nın yararına olan bir husus olarak ele alınmaktadır.

Panama Gemi Sicili Qualship 21 Programı’na dahil oldu

Son zamanlarda, Panama Gemi Sicili ilk kez, Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliğinin yirmi yıldan fazla süredir var olan Qualship 21 Programı’na dahil oldu. Bu, Panama Gemi Sicili için önemli bir kilometre taşıdır ve kurumun ve insan kaynaklarının çalışma yöntemlerini ve filonun izlenmesini değiştirmeye yönelik çabalarını göstermektedir. Bu program kapsamında değerlendirilmek için gemilerin iyi uyumlu gemileri ve çevre yönetimini teşvik eden önceden belirlenmiş şartlara sahip olup onları karşılayabilmeleri gerekmektedir. Panama, Panama bayrağını taşıyan gemilerin Amerika Birleşik Devletleri limanlarına varışlarında olası alıkoymaların azaltılmasını sağlayan bir dizi önlemi uygulamıştır.

57 sayılı Deniz Ticareti Kanunu'nun 49. maddesi, aşağıdaki nedenleri iptal nedeni olarak belirlemektedir:

• Ulusal çıkarları etkileyen eylemlerin gerçekleştirilmesi,

• Panama'da yürürlükteki yasal düzenlemelere veya deniz emniyeti, deniz kirliliğini önleme, denizleri koruma veya Panama Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelere ciddi şekilde uymama,

• Geçici navigasyon patentinin veya düzenleyici patentin son kullanma tarihinden itibaren beş yıl içinde yenilenmemesi,

• Kaçakçılık, yasa dışı veya gizli ticaret, korsanlık veya diğer suçlar işlemek amacıyla geminin kullanılması,

• Sahte veya üzerinde değişiklik yapılmış belgelerin sunulması,

• Geminin terk edilmesi,

• Kanun'da belirtilen şekillere uygun olarak özel kiralama sicilleri dışında geminin başka bir sicile kaydedilmesi,

• Geminin tam kaybı,

• Denizcilik güvenliğine zarar veren ciddi veya tekrarlayan eksiklikler nedeniyle alıkoymaların yüksek olması,

• Kanun ve uluslararası hukuk tarafından belirlenen diğer durumlar.

Ayrıca, Genel Deniz Ticareti Kanunu'nun gözden geçirilmesi sırasında, illegal balıkçılık konusundaki aşağıdaki nedenlerin iptal nedeni olarak eklenmesi önerilmiştir:

• Geminin illegal, bildirilmeyen ve düzenlemeye tabi olmayan balıkçılıkla ilişkili faaliyetlerde kullanıldığına dair bilgi veya işaretler.

Panama Gemi Sicili illegal, bildirilmeyen ve düzenlemeye tabi olmayan balıkçılığın ortadan kaldırılması konusunda bir bayrak devleti olarak iş birliği yapmak amacıyla şu ana kadar geçerli bir balıkçılık lisansı veya geçerli bir navigasyon patenti olmayan toplam ağırlığı 475,390.46 tona ulaşan 182 geminin kaydını her iki durumda da illegal balıkçılığı temsil etmesi sebebiyle iptal etmiştir. Benzer nedenlerle iptal sürecinde olan başka 97 gemi ise toplamda 59.334,83 tona karşılık gelmektedir.

Panama Gemi Sicili, Panama Gemi Sicili’nin imajı ve iyi adı etkilendiğinde gemi sahiplerini, armatörleri ve gemi kaptanını gemiden çıkarılma ile cezalandırabilir.

Panama Denizcilik Otoritesi, veri tabanına göre idare Temmuz 2019’dan bugüne kadar, İran, Kuzey Kore veya uluslararası yaptırım listesinde yer alan gemilerle ilgili konular nedeniyle iptal etme yoluyla ağırlığı 6,5 milyon tonu aşan geminin kaydını iptal etmiştir.

Bu eliminasyon programı filonun temizlenmesine yönelik mevcut yönetimin taahhüdüne cevap vermektedir ve programa karşın Clarksons Research verilerine göre, Temmuz 2019'dan Mayıs 2023 sonuna kadar Panama Gemisi Sicili, filosuna 29,6 milyon tondan fazlasını eklemiştir.

Vira Haber