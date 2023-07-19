Asyaport’tan Dünya İkincisine Malzeme Desteği

7- 13 Mayıs 2023 tarihlerinde Kuveyt de düzenlenen Sualtı Sporları Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Tekirdağ ‘dan Okyanus Su Sporları Kulübü sporcularından Genç erkeklerde Nida Murathan Bulut, nefes tutma branşında dünya şampiyonu tek nefes paletsiz ve çift palet dipten gitmede dünya ikinciliğini almıştı.

Asyaport Limanı Tekirdağlı milli sporcuya antrenmanlarında kullanmak üzere dalış ekipmanı desteği yaptı. Eczacı Gülsüm Soyuer tarafından malzemeler Nida Murathan Bulut’a teslim edildi. Asyaport olarak her daim spor ve sporcunun yanında olduklarını kaydeden Soyuer, “Evladımız güzel bir başarıya imza attı. Umuyorum ki ülkemiz adına yeni başarılara kulaç atacaktır” dedi.

Antrenmanlarda kullanacağı malzemeler için teşekkürlerini ileten Bulut, “Bizlere her daim destek veren başta Gülsüm Hanım olmak üzere Asyaport ailesine teşekkür ederim. Tekirdağımız ve ülkemiz adına yeni madalyalar kazanmak için var gücümle çalışacağım. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak benim ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Vira Haber