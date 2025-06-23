Unutulmaz İsim Hakan Tiryaki Başlattığı Hareket ile Anıldı

Sarıyer-Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, deniz kirliliğiyle mücadele eden dernek ve kulüplerden gönüllü dalgıçlar İstanbul Boğazı’ndaki katı atık kirliliğini gözler önüne sererken unutulmaz isim Hakan Tiryaki’yi hak ettiği şekilde sualtında andı.

Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir dünya için denizlerin korunması ve temiz tutulması için 20 yıl boyunca sualtı etkinlikleri gerçekleştiren Hakan Tiryaki hayatını, insanoğlunun denize attığı katı atıkların ekolojiyi nasıl yok ettiğinin anlatılmasına adamıştı. Tiryaki, başta STH olmak üzere deniz kirliliği ile mücadele eden bir çok sivil toplum örgütünün de kurulmasına öncülük etmişti. 31 Mayıs’ta genç yaşında hayatını kaybeden Hakan Tiryaki için mesai arkadaşları ve dostları hak ettiği şekilde dalış etkinliği düzenledi.

Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Hakan Tiryaki’ye Saygı Dalışı” etkinliği kapsamında, 20’nin üzerinde dalış gerçekleştirilerek Sarıyer sahilinde sualtında bulunan katı atıklar temizlendi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan gönüllü dalgıçların yanı sıra, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Adem Ayverdi de temizlik çalışmalarına katıldı. Denizden çıkartılan ve içlerinde cam, plastik ve metal bir çok objenin bulunduğu atıklar Haydar Aliyev Parkı sahilinde sergilendi.

“Hakan Tiryaki’ye Saygı Dalışı” etkinliğine, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Gönüllüleri (STH), Marmara Ereğlisi Acil Durum Arama Kurtarma Derneği (MADKUT), Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu(DESAT), Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri, Derneği (SUFOD), Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü, Marmara Sualtı Merkezi (MSM), Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), Deniz Arama Kurtarma (DAKSAR), Sarıyer Kent Konseyi Balıkçık Grubu, WFFP Avrupa Kıta Temsilcisi Necla Yazıcı, ODTÜ-SAD, MÜSAS, Piri Reis Üniversitesi Sualtı topluluğu, Kuzey Ormanları Savunması gibi kişi ve kurumlar katıldı.

Kaynak: denizkartali.com