CDA Lojistik, Tuzla’daki Yeni Antreposu ile Transit Yüklerdeki Gücünü Pekiştiriyor

CDA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sular, transit taşımalardaki uzmanlıklarını, transit yüklerin geçici depolama işlemleri, beyannamelerinin hazırlanması gibi süreçlerle taçlandırdıklarını belirtti. Şirketin transit işlem hacimlerinde yüzde 50 artış hedefi bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 39 milyar dolar olarak gerçekleşen “Lojistik ve Taşımacılık Hizmet İhracatı”nda, 2025 hedefini 48 milyar dolara yükseltti. Lojistik ihracatında, Türkiye üzerinden farklı ülkelere giden transit taşımalar da önemli yer tutuyor. Bakanlığın verilerine göre Türkiye’de yaklaşık bin 400 antrepo bulunuyor ve yetkilendirilmiş olanlar, transit yüklerin depolanmasında küresel ticarete önemli katkı sağlıyor. Transit depolama ve taşımacılık alanındaki uzmanlığıyla bilinen CDA Lojistik de Tuzla Orhanlı’da devreye aldığı 10 bin metrekarelik antreposuyla hemen her sektöre hizmet veriyor.

CDA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sular, Tuzla’daki antreponun da ADR izinleri ile Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ne (TMFB) sahip olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’den geçen stratejik taşıma koridorları, transit operasyon talebini artırdı. Antrepomuzda başta kimya, otomotiv, ağır iş makineleri, tekstil ve ayakkabı gibi ihtisas ürünleri olmak üzere, her türlü yüke uygun depolama koşulları sunuyoruz. Aynı zamanda bu antrepomuzda da bulunan soğuk hava bölümüyle, ısı kontrolüne tabi ürünleri depolayabiliyoruz.” dedi.

Sular, antrepolarının Erenköy Gümrüğü ile Dilovası, Tuzla ve Gebze gibi önemli sanayi merkezlerine olan yakınlığıyla ithalat, ihracat ve transit yük işlemlerinde büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.

“Şehir içi trafikte zaman kaybetmiyoruz”

Antreponun, 2 bin 500 metrekare kapalı, 7 bin 500 metrekare açık alana sahip olduğunun altını çizen Sular, “Geniş açık alanlarımız sayesinde, büyük hacimli yükler, ağır iş makineleri ve transit yükler için de ideal çözümler geliştiriyoruz. Antrepomuz, üçüncü çevre yolu bağlantı girişinde bulunduğundan, ağır vasıtaların şehir içi trafiğine takılmadan hızlıca ulaşımı mümkün oluyor. Böylece müşterilerimize zaman ve maliyet avantajı da sağlıyoruz.” diye konuştu.

Sular, ihracat limanları ile demir yolu istasyonlarına da yakın konumdaki antreponun, yüklerin farklı taşıma modlarıyla hızlı ve güvenli şekilde taşınmasına olanak sunduğunu anlattı.

Transit İşlem Hacminde Hedef Yüzde 50 Artış

Farklı yük tiplerine uygun özel koşulların sağlandığı antrepoda; depolamanın yanı sıra ithalat, ihracat ve transit beyanname işlemleri gibi gümrükleme hizmetleri verdiklerini de belirten Sular, “Mevcut aylık 2 bin adet olan transit işlem hacmimizi kısa süre içinde yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz.” bilgilerini de paylaştı.

Vira Haber