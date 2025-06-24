Karabiga’da 41. Priapos Deniz Festivali Coşkusu Başlıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl 41’incisi düzenlenecek olan Priapos Deniz Festivali, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde dopdolu bir programla kutlanacak. Karabiga Belediyesi tarafından organize edilen festival, Karabigalılara ve katılım sağlayacak binlerce misafire keyifli anlar yaşatacak. Karabiga ile birlikte bölgenin sosyal ve kültürel hayatına renk katmaya hazırlanan festivalin ilk günü olan 5 Temmuz Cumartesi akşamı, Karabiga Liman Sahası'nda gerçekleştirilecek konser programı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Sahneye çıkacak isimler arasında sevilen sanatçılar Emre Fel, Hüsnü Şenlendirici ve Sevtuğ Kasapoğlu yer alıyor. Renkli performansları ve sahne enerjileriyle binlerce kişiyi bir araya getirmesi beklenen konser, festivale damga vuracak etkinliklerden biri olacak. Emre Fel ise, tarzı, sesi ve Anadolu Rock efsaneleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak.

6 Temmuz Pazar günü ise kordonda birbirinden eğlenceli yarışmalar ve etkinliklerle festival coşkusu devam edecek. Karpuz yeme, yoğurt yeme, deniz içinde halat çekme, yüzme yarışı ve yağlı direk gibi geleneksel yarışmalar büyük ilgi görecek.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, "Karabiga’mızın denizle bütünleşmiş tarihi ve kültürünü yansıtan bu güzel festivale tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin doyasıya eğleneceği festivalimiz iki gün boyunca keyifli anlara sahne olacak. Festivalimiz, ayrıca sürpriz etkinliklere de ev sahipliği yaparak herkese keyifli bir hafta sonu yaşatacağız" dedi.

Vira Haber