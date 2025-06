Sarıyer’de Denizden Gelen Kötü Koku Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Özellikle yaz aylarında artan koku nedeniyle sahilde yürüyüş yapan ve ağır kokuya maruz kalan vatandaşlar acil çözüm talep ediyor.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde denizden etrafa yayıyan ağır koku rahatsız etmeye devam ediyor. Sahil şeridinde oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ağır koku hissettiklerini belirten bölge sakinleri, özellikle yaz aylarında devam eden bu problemin bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Bu durumun Sarıyer’e yakışmadığını söyleyen Emirhan Civelek, "Boğazın incisi dediğimiz Sarıyer’imize yakışmayan bir durum. Bunun için birkaç çalışma yapıldı ama yeterli olmadı. En kısa sürede en güzel şekilde çözülmesini diliyoruz. Sarıyerime gelen insanların her türlü görsel güzelliği yaşarken bu kokuyu bertaraf ederek daha güzel hissetmelerini Sarıyer’deki yetkililerin sağlaması lazım. Bu koku uzun zamandır var. Sarıyer deniz kıyısı bir yer olduğu için rüzgar sebebiyle az da olsa çok da olsa bu sorun yaşanıyor. Lağımın denize akışı da hızlanıyor. Yoğun da olsa az da olsa bu burada olan bir problem. Çözülemedi ve çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.



"Bir an önce temizlenmesi lazım"

Sarıyer’in İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olduğunu belirten Hızır Satır, "Bu koku Sarıyer’e hiç yakışmıyor. Bir an önce temizlenmesi lazım. Bu koku bayağı zamandır var bir an önce halledilmesi lazım. Kaldırımlar falan yapıldı ama denizle ilgili bir çalışma var mı bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

Gezmeye geldiklerini fakat duramadıklarını söyleyen bir Sarıyer sakini ise, "Buraya gelir gelmez kokudan rahatsız oldum. İnsanlar kokuya rağmen burada oturuyorlar ama ben çok rahatsız oldum. Koku yazın başında da vardı tekrardan başladı son günlerde. Burada eğlenmek, güzel bir manzara görmek, denizi izlemek istiyoruz fakat koku bize rahatsız ettiği için itici geliyor ve buradan gidiyoruz" diye konuştu.

Vira Haber