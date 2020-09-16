Ürkmez Ailesi'nin Acı Günü

İMEAK DTO Meclis Eski Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Eski Üyesi, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Faruk Ürkmez'in ablası Sabahat Ürkmez Gökman vefat etti.

Merhume Sabahat Ürkmez Gökman'ın cenazesi, 17 Eylül 2020 Perşembe (yarın), Anadolu Hisarı Göksu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Göksu Aile Mezarlığına defnedilecek.

Vira Haber ailesi olarak, Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.