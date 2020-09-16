UZMAR Autoplan Projesi İçin İlk Toplantıyı Gerçekleştirdi

AUTOPLAN (Kayıcı ve Yarı Kayıcı Tekneler İçin Otonom Seyir Asistanı Sistemi) proje başlangıç ​​toplantısı 10 Eylül 2020'de proje ortakları ve danışmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya; Uzmar Tersanesi (Proje Koordinatörü-Türkiye), Berlin Teknik Üniversitesi (Almanya), Friendship Systems AG (Almanya), OES-Offshore Engineering Solutions Inc. (Türkiye), Mersin Üniversitesi (Danışman-Türkiye), SVA Potsdam (Almanya) ve Piri Reis Üniversitesi (Danışman-Türkiye) katıldı.

Karşılıklı olumlu görüşmeler neticesinde, çok daha verimli ve çevreye duyarlı bir kayıcı tekne tasarlamak ve üretmek için hazırlanan çalışma planı kabul edildi. Düşük yakıt tüketimine sahip ve çevre dostu bu tekne aynı zamanda yüksek hızlara çıkabilecek.Kayıcı Teknenin operasyonlar sırasında yaşanabilecek kritik durumları önceden tahmin edebilmesi ve operasyonel güvenliğin arttırılabilmesi için Otonom Eyir Asistanı (İYH) geliştirilecek. Proje dahilinde optimize edilen tekne tasarımına, deniz kazalarında insan faktörünün etkisini azaltıp güvenliği ve konforu artıracak Otonom sistemleri entegre edilecek. Sayısal simülasyonlar ve doğrulama için model testlerinden sonra, optimize prototip otonom teknenin kapsamlı tam ölçekli deniz testleri gerçekleştirilecek.

AUTOPLAN Projesi Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve TÜBİTAK Türkiye tarafından, ERA-NET Cofund ’ın desteklediği bir Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programı olan MarTERA (Yeni Bir Çağ için Denizcilik ve Deniz Teknolojileri) çerçevesinde finanse edilmektedir.

MarTERA 2019 toplantısı, 15 Eylül'de, aralarında MarTERA ortakları ve finanse edilen on iki projenin koordinatörlerinin de bulunduğu on bir ülkenin katılıımıyla COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle, çevrimiçi video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Proje koordinatörlerinin projelerinin hedeflerini ve fikirlerini vurguladıkları toplantıda Proje Koordinatörü olarak UZMAR, AUTOPLAN projesinin vizyonunun sunumunu yaptı. Hedef ve sunumların başarıyla aktarıldığı toplantıyla proje ortakları gelecekteki işbirlikleri konusunda iletişimlerini de pekiştirdi.