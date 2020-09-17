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Beyrut'taki Patlamada Hasar Gören Askeri Gemi Türkiye'de Onarıldı

Beyrut'taki Patlamada Hasar Gören Askeri Gemi Türkiye'de Onarıldı

Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, AKsaz'da havuzlanıp, bakım ve onarımı yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: Beyrut’ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz’da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekâta hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz’dan ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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