TURMEPA Öncülüğünde Temizlik Seferberliği

“Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası çerçevesinde her yıl binlerce gönüllüsüyle kıyılarımızı temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, bu yıl COVID-19 tedbirleri sebebiyle 19 Eylül Cumartesi günü herkesi denizi korumak için yaşadığı çevreye sahip çıkmaya davet ediyor.

“Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası kapsamında Türkiye dâhil 100’den fazla ülkede yüzbinlerce gönüllü deniz kıyılarına akın ediyor. Her yıl Eylül ayında dünyayla eşzamanlı olarak yapılan etkinlik, Türkiye’de 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Denizlerdeki kirliliği %80 oranında karasal kaynaklı atıklar oluşturuyor. Bu atıkların denize ulaşmasını önlemek hepimizin ortak sorumluluğu.

Siz de dünyanın geleceği için bir adım atın ve bize katılın!

Bu yıl kıyılara akın edemesek de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ailenizle birlikte evinize yakın bir noktada çevre temizliği yapın. Böylece hem yaşadığınız çevrede farkındalık yaratın hem de dünyamızın geleceğine sahip çıkın.

Topladığınız atıkları geri dönüşüme, atık miktarını ve fotoğrafınızı bize gönderin.

Bu seferberliği tüm dünyaya duyuralım!

Paylaşımlarınız için: info@turmepa.org.tr

Etkinlik sonrası katılım bilgilerinizi ve atık verilerinizi paylaşmak için formu doldurun.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesAhOt5kBXrQ9UudgQT01WdLzURKK46zqQQ7ZE6VyaWEknnA/viewform?usp=sf_link

#DenizleriKorumayaEvininÖnündenBaşla / #InternationalCoastalCleanup

#ICC2020 / #SıfırAtıkMavi / #DenizVarsaHayatVar

ICC Kampanyası’nın Tarihi

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, ilk olarak “The Ocean Conservancy” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 1986 yılında, ABD’nin Texas eyaletinde 2800 gönüllünün 124 ton atık toplaması ile başladı. Gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerine ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanan kampanya, International Coastal Cleanup (ICC) adını aldı. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nda toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çöpsüz denizler için çalışmalar yürütülüyor.