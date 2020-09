Arkas Aegean Link Regatta’nın 2020 Şampiyonu Orchestra

Düzenlendiği her yıl yat yarışı dünyasında büyük bir heyecana sahne olan, EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta bu yıl 11-13 Eylül tarihleri arasında yapıldı. IRC ve Destek sınıflarında 40 teknenin katıldığı yarışın overall birincisi Orchestra, ikincisi Arkas MAT Sailing Team, üçüncüsü Ladies First oldu.

EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen; Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen Arkas Aegean Link Regatta’ya katılanların hijyen ve mesafe kuralları dahilinde güvenli yarışmaları için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sürdürülebilir bir yarış olma hedefiyle düzenlenen yarış bu yıl “Dünya dursa rüzgar durmaz” sloganı ile Türkiye Yelken Federasyonu’nun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlılığı’nın Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlendi.

Overall’da Şampiyon Orchestra oldu

11-13 Eylül tarihleri arasında Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışa bu yıl 40 tekne ve 300 civarında yarışçı katıldı. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde yarışan takımlar üç gün süresince Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında özledikleri rüzgarla buluştu.

Üç gün boyunca gerçekleştirilen 4 yarışın sonunda her kategorinin 1., 2. ve üçüncüleri ile birlikte Overall kategorisinde de ilk üç ekip kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına göre overall kategorisinde birinci Orchestra ikinci Arkas MAT Sailing Team ve üçüncü Ladies First ekipleri oldu. Kupalar mesafe ve hijyen önlemleri nedeniyle Çeşme Marina’da pontonda teknelere tek tek teslim edildi. Overall kupasını kazananlara kupalarını Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arcas ve Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan takdim etti.

Yarış seyri

Yarışın Baş Hakemi Eşref Uzun yarış briefingini her sabah whatsapp üzerinden online yaptı. İlk gün düzenlenen coğrafi yarışta 16-18 knot arasında değişen rüzgar hızı ile 21 deniz mili katedilen keyiflİ bir mücadeleye sahne olan Çeşme açıklarında, ekipler üç şamandıra geçişi ile özledikleri rüzgarın ve rotanın tadını çıkardı. İkinci gün ise Ilıca Körfezi’nde 20 deniz mili çift sosis ile iki yarış yapıldı. Üçüncü gün 8-10 knot rüzgarla yeniden coğrafi rotada IRC’de iki yarış destek sınıfında bir yarış yapıldı.

Çeşme’de 2011 yılından bu yana düzenlenen Aegean Link Cup, 2017’den beri Arkas Aegean Link Regatta adıyla yapılıyor. Bu yıl 40 teknenin katıldığı yarışa son üç yılda 152 tekne katılmış, 1400 civarında yarışçı IRC ve Destek kategorilerinde mücadele etmişti.

Tedbirler sıkı sıkıya uygulandı.

Çeşme Marina’da sağlık ve hijyen açısından yatçılar için bir dizi önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında önceki dönemlerden farklı olarak marinada her teknenin tek pontonda bir arada olmasını engelleyecek bir sistem kuruldu. Saniteri üniteleri içerisinde kalabalık yaşanmaması için kontrollü giriş-çıkış yapıldı ve temizlik ekibi dezenfekte işlemlerini büyük bir titizlikle yaptı. Ücretsiz maske temini, ana giriş kapısında ateş ölçümü, kapalı ve açık alanlarında el hijyen noktaları, kapalı alanların UVL cihazları ile düzenli olarak dezenfekte edilmesi, saniter ünitelerinde kâğıt havlu kullanımı, sosyal mesafe işaretlerinin yerleştirilmesi ve marina genelinde teması en aza indirmek için kapılara sensör yerleştirilmesi de diğer tedbirler arasında yer alıyor.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Arkas Aegean Link Regatta’da yarışçıların giydiği t-shirtlerde sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yer aldı. Salgına karşı özverili bir biçimde tüm güçleriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkürle birlikte tedbirli davranmanın önemi ve gerekliliği hep akıllarda kaldı.

Arkas Aegean Link Regatta 2020 sonuçları

IRC A 0

1. Arkas MAT Sailing Team

2. Boreas

3. Spirit

IRC A 1

1. Lemon

2. Mersin Yelken Akademisi

3. Windrider – Gumbel Enerji

IRC A 2

1. Orchestra

2. Ladies First

3. Joy Lemon

4. Arnes

5. Kırmızı 1

IRC A 3

1. Mercer-Blue Miles

2.SolSting

3. Doğan Sailing Fagotto

4. Mare

5. Uyan Sailing School

IRC A 4

1. Yediçeriler

2. Rengarenk

3. Trinity

4. Lady Sun

IRC B 1

1.Shakara

2. Perle White

3. Meltemi

4. Nemo Balspor

IRC B 2

1. Goodday Sun Shine

2. Kairos Balspor

3. Quartet

IRC B3

Chess Anya Balspor Devrim Rakı

DESTEK 1

1. Fun Lemon

2. Pearl M

3. Elisa

4. Aurora

5. She

DESTEK 2

1. Prenses D

2. Aruna ODTÜ

3. İzmir Shipyard Lina

4. Renovatro