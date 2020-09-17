Akdeniz’de İtalyan ve Yunan firmalarının güçlü olduğu Cruise Tatili sektöründe Türkler de artık kendi gemisiyle var olacak. Kruvaziyer otel işletmeciliği sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Miray International - Miray Cruises, satın aldığı lüks yolcu gemisi ile büyük bir yatırıma imza attı.

Dünyada Cruise Tatili sektörünün 40 milyar dolara yakın büyüklüğe ulaştığını belirten Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, “Türkiye bu büyüklükten yeterli payı alamıyor. Türk şirketleri olarak sektörde güçlü olabilmemiz için kendi gemilerimize ihtiyacımız var. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım Türk Cruise sektörü için tarihi bir hamledir. Uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir” dedi.

Son yıllarda giderek popülerleşen Cruise Tatili sektörü, dünyada yaklaşık 40 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Akdeniz’de bu büyüklükten aslan payını alan İtalyan ve Yunan şirketlerine karşı Türkiye’den ilk hamle Miray International - Miray Cruises’dan geldi. Sektörde uzun yıllardır hizmet veren şirket, lüks yolcu gemisini satın alarak Cruise sektöründe büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu satın almanın kruvaziyer otel işletmeciliği sektörü için çok önemli olduğunu belirten Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, “Cruise; çok büyük bir sektör ve Akdeniz’de bu büyüklükten en çok payı İtalyan ve Yunan şirketleri alıyor. Türk şirketleri faaliyetlerini kiralık gemilerle sürdürdüğü için süreklilik sağlanamıyor. Miray International - Miray Cruises olarak sefere hazırladığımız lüks gemimizle Cruise sektöründe büyük başarıya imza attık. Bu satın alma Türk Cruise sektörü için tarihi bir hamledir. Uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

KUŞADASI’NDA BEKLİYOR, YAKIN ZAMANDA TURLARA BAŞLAYACAK

Kuşadası’nda hizmete hazır halde bekleyen Miray Cruise gemimiz, yakın zamanda turlarına başlayacak. Miray Cruise gemisinin Akdeniz’in en gözde seyahat gemilerinden biri olduğunu belirten Ahmet Yazıcı, şu bilgileri paylaştı: “400 yolcu kabini (lüks oda) bulunan gemimiz, 1.000 yolcu kapasitesine sahip. 164 metre uzunluğunda olan seyahat gemisi, yakın zamanda Türkiye çıkışlı turlarına başlayacak. Ege ve Akdeniz’de yolculuk edecek gemi Türk konseptinde servis ve yemek standartlarıyla hizmet vererek farkını ortaya koyacak.”

PANDEMİ NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINDI

Cruise tatilinin pandemi dönemindeki güvenilir tatil seçeneklerinden biri olduğunun altını çizen Ahmet Yazıcı, “Gemi içindeki misafirler ve hizmet sunan görevliler, önlemler dâhilinde içeri alınmış sağlık kontrolleri yapılmış kişilerdir ve gemiye alınan herkesin koronavirüs testleri yolculuktan hemen önce yapılır. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez. Gemiye giriş anından, turun bitimine kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemler ve kurallar gemide disiplinle uygulanmaktadır. Cruise seyahatleri boyunca yolcu ve mürettebatın sağlık durumu hem liman otoriteleri hem de gemi yönetimindeki sağlık ekibi tarafından sürekli gözlemlenmektedir. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez.” şeklinde konuştu.