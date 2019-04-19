Urla’da orkinos çiftliği için toplantı kararı

İzmir’in Urla ilçesi Demircili Mahallesi’nde kurulmak istenen orkinos çiftliği için verilen ÇED olumlu kararının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile şirket yetkililerince geçen 27 Aralık’ta yapılmak istenen, ancak tepkiler üzerine gerçekleştirilemeyen ‘halkın katılımı toplantısı’, 25 Nisan Perşembe günü yeniden yapılacak.

Seferihisar ile Urla sınırları arasında kalan Sığacık Koyu’nda, su ürünleri yetiştiricilik alanı olarak belirlenen 10 numaralı alanda orkinos üretimi yapan şirket, hâlâ faaliyette olan çiftliği, 9 numaralı alana taşımak için ÇED dosyası hazırladı. Daha önce de farklı şirketler tarafından balık çiftliği kurmak için istenen, fakat açılan davaların ardından iptal edilen projelere rağmen başvuru yapan şirkete, ‘ÇED Olumlu’ kararı verildi. ÇED kararının ardından, 27 Aralık 2018 tarihinde Urla’nın Demircili Mahallesi’nde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, toplantı için gittikleri mahallede, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Dönemin Seferihisar Belediye Başkanı olan ve 31 Mart’ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer de, ÇED toplantısı yapılmasına izin vermeyen vatandaşlara destek verdi. Yılda 900 ton üretim yapılması planlanan orkinos yetiştiriciliği çiftliği için yeniden ÇED toplantısı yapılması kararı alındı. Toplantının tarihi, 25 Nisan 2019 Perşembe günü olarak duyuruldu.

Vira Haber